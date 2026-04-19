やはり“先制の虎”は負けなかった。阪神は２度のビハインドをはね返し、２試合連続で逆転勝ち。中日相手の開幕５連勝は球団最長タイで、１リーグ時代の３８年秋以来、８８年ぶり３度目の快挙となった。立役者は森下翔太外野手（２５）。お立ち台で「自分のスイングをするだけだと思っていました。明日も先制点を取ります！」と声を張った。

最初の見せ場は３回２死一塁だった。左腕・大野の初球。カットボールを捉え、左翼線へ先制二塁打だ。「いいところに飛んでくれたので『（一走の中野）拓夢さん。頼む、走ってくれ！』と願っていました」。１点を勝ち越された７回１死一塁では、右中間へ同点二塁打。その後の木浪の勝ち越し打を呼び込んだ。藤川監督は「チームの形はキープしながら攻撃のチャンスを待ち、そこから仕掛けることができた。ナイスゲーム」と目を細めた。

打線の勢いが違う。先制した試合は９戦全勝。不動の３番打者は５度の先制打で貢献している。「前の２人が足を絡めてチャンスを広げてくれる。自分は打撃に集中できるので、相手もプレッシャーがかかって先制点につながっているのかな」。リーグ独走中の７本塁打に加え、１６打点は佐藤と並んでリーグトップ。セの打撃２冠にも躍り出た。

チームは今季初の連敗後に連勝し、貯金は今季最多タイの７。若き大砲は「長打が出れば得点に結びつくのはタイガースの強み。やっぱり長打にこだわりたい」と目を輝かせた。超充実のプロ４年目。３月のＷＢＣを経てひと皮むけた男が、虎打線をけん引している。（藤田 芽生）