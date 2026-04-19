◇女子プロゴルフツアー ＫＫＴ杯バンテリンレディス 第２日 １８日、熊本・熊本空港ＣＣ、賞金総額１億円（優勝１８００万円）、観衆４７９１

２１位から出たツアー通算２２勝の鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が１８パットでホールアウトし、１ラウンド最少パット数のツアー記録を１７年ぶりに更新した。５連続を含む９バーディー、ボギーなしで大会コース記録を２打更新する６３をマーク。通算１０アンダーで高橋彩華（２７）＝サーフビバレッジ＝と首位に並んだ。今季から着用している自身がデザインした新ウェアでの「１勝」へ、逃げ切りを図る。

最終１８番パー５。５メートルをねじ込みバーディーで締めた鈴木が右拳を握った。この日の１８ホールで要したパット数は２度の「０」を含む驚異の１８。ツアー記録を１７年ぶりに更新した。大会コース記録も塗り替えた。「そこそこって感じ。最後にスコアを見て『９アンダー（６３）だったんや』ってビックリ」。無心で目の前の一打に集中した結果が生んだ、首位浮上だった。

５番から大溝雅教キャディーにグリーン上でのライン読みを一任し、ストロークとタッチに集中。「ツアーでトップ３に入る苦手なコース」で、パットの名手が本領を発揮した。村口史子（１９９９年、中京テレビ・ブリヂストンレディス）、飯島茜（２００８年、広済堂レディス）、佐藤のぞみ（０９年、ＮＥＣ軽井沢７２）が保持してきた「１９」の壁を突破した。

今季からアパレルブランド「ｏｗｎ ｉｓ ＲＯＳＥ」を立ち上げ、自らデザインしたウェアを着用している。すでに１５０着ほど完成。毎週ツアー会場にスーツケース４個分の１００着近くを持ち込み、その時の気分によってチョイスしている。この日はバンテリンカラーの緑でまとめた。こだわりの勝負服で表彰式を迎えたい。「そうなったら、それがもう一番うれしい」。今季初優勝へ、実力者のモチベーションは高い。（高木 恵）