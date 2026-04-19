◆米大リーグ レッドソックス―タイガース（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１８日（日本時間１９日）、本拠地・タイガース戦のスタメンを外れた。２試合連続のベンチスタートとなった。

吉田は、前日１７日（同１８日）の同カードで、両軍無得点の延長１０回１死一、三塁のチャンスで代打出場。タイガースが内野５人シフトを敷いた中で、試合に終止符を打つ右前適時打を放った。メジャー４年目で自身初のサヨナラ打となり「もう１点を取るだけだったので、なんとかバットに当てて、ことを起こしたかった。試合にいつでも行けるようにしっかり心拍数を上げていました」と興奮気味に振り返っていた。

サヨナラ打の勢いに乗りたいところだったが、この日もスタメンには入らず、ベンチスタート。この試合でチームは今季２０試合目だが、スタメン入りは８試合のみと厳しい立場が続いている。打率３割１分と存在感を示しているがベンチを温める時間が長くなっている。この日のタイガースの先発は、２年連続でサイ・ヤング賞に輝いている左腕のスクバルだ。

今季がメジャー４年目。レッドソックスの外野、指名打者は２１歳アンソニー、２５歳ラファエラ、２６歳アブレイユ、２９歳デュランと、若手の起用が続いている。