ブンデスリーガ 25/26の第30節 アイントラハト・フランクフルトとライプチヒの試合が、4月19日01:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。

アイントラハト・フランクフルトはヨナタン・ブルカート（FW）、アルノー・カリムエンド（FW）、Amaimouni Echghouyab Ayoube（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）はベンチからのスタートとなった。

27分に試合が動く。ライプチヒのルーカス・クロスターマン（DF）のアシストからヤン・ディオマンデ（FW）がゴールを決めてライプチヒが先制。

しかし、34分アイントラハト・フランクフルトが同点に追いつく。Amaimouni Echghouyab Ayoube（FW）のアシストからヒューゴ・ラーション（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

59分、ライプチヒが選手交代を行う。アサン・ウエドラオゴ（MF）に代わりブラジャン・グルーダ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

64分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。オスカー・ヒュイルント（MF）からジャン・ウズン（MF）に交代した。

70分ライプチヒが逆転。マックス・フィンクグラフ（DF）のアシストからアントニオ・ヌサ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

72分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。ヒューゴ・ラーション（MF）、Amaimouni Echghouyab Ayoube（FW）に代わりエリエス・スヒリ（MF）、アンスガー・クナウフ（FW）がピッチに入る。

79分、ライプチヒは同時に2人を交代。マックス・フィンクグラフ（DF）、ロムロ（FW）に代わりダビト・ラウム（DF）、コンラッド・ハーダー（FW）がピッチに入る。

81分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。アルトゥール・テアトゥ（DF）からエリアス・バウム（DF）に交代した。

その直後の81分ライプチヒに貴重な追加点が入る。アントニオ・ヌサ（FW）のアシストからコンラッド・ハーダー（FW）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

その後もライプチヒの選手交代が行われたがそのまま試合終了。ライプチヒが1-3で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は出場しなかった。

2026-04-19 03:40:35 更新