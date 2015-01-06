BTSが17、18日の両日、世界ツアーの日本公演を東京ドームで開催した。約7年ぶりの来日公演。2日間で11万人を動員。7人の再始動を待ち望んでいた日本にいるARMY（ファンの総称）に、感謝と活動再開を伝える場となった。

以下、メンバーあいさつ抜粋

V「今日は本当に幸せでした。本当に日本のARMYにすごく会いたかった。送ってくれたエナジーが僕にとってはほんとに大きなエネルギーで、このアーを安全に回って、また日本に戻ってくるので、その時まで少しだけ、少しだけ、鉄板焼きでも食べていたりしながら待っていてね。日本で有名な単語を覚えました。“好きすぎて滅”。覚えているかわからないけど、“紫するよ（末永く愛し合うという造語）”」

RM「僕は映画館で映画を見るのが好きです。スマホを消して2時間、ひとつの作品に集中する時間がすごく好きです。いまはどこにいてもスマホを持ってしまう時代だから、東京ドームに来ると聞いた時はすごく楽しみでした。この2時間、皆さんが僕たちを映画の中にいさせてくれましたし、皆さんのおかげで映画の主人公になれました。この日をずっと忘れません」

SUGA「久しぶりのグループでの公演で、気のせいかもしれませんが男性のファンの方が増えている気がしました。（男性ARMYの歓声を聞いて）気のせいではなく、本当に増えているみたいです。これから頻繁に来て、皆さんとお会いしたいです」

j―hope「いま素直に伝えたいのは、（韓国の次の公演を）東京で迎えられて本当に良かったということです。マジです、マジでマジで。皆さんの反応は想像以上で本当に感動しました。マジで、マジで。約束します。必ずまた戻ってきます。その時は今日以上にもっと楽しい時間を一緒に過ごしましょう」