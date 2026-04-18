トッテナム、土壇場で白星を逃す…ブライトンは三笘のボレー弾＆後半ATにリュテールが劇的同点弾

プレミアリーグ第33節が18日に行われ、トッテナム・ホットスパー（トッテナム）とブライトンが対戦した。新たにロベルト・デ・ゼルビ監督が就任したトッテナム・ホットスパーは、その初陣となった前節のサンダーランド戦で敗戦。前節終了時点で降格圏の18位に沈んでおり、何としても白星を手にしたいところだった。一方、リーグ戦3連勝中のブライトンは6位チェルシーとの勝ち点差「2」と欧州カップ戦の出場権を狙える位置につけている。リーグ戦4連勝を達成し、出場権の獲得へより近づくことはできるか。なお三笘薫はベンチスタートとなった。

【動画】三笘がBIG6全クラブ相手にゴール! トッテナムvsブライトン

先制はスパーズ⚪️



チャヴィ・シモンズのクロスに

飛び出してきた #ペドロ・ポロ🇪🇸



空中戦に競り勝ち見事ゴールネットを揺らす🔥



2026年初のリーグ戦勝利に向け大事な1点⚽️



🏆 プレミアリーグ第33節

⚔️ ブライトン v トッテナム・ホットスパー

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💥スーパーゴール💥



グロスからファーへのクロス💫#三笘薫 が完璧なボレーで

見事な同点弾⚽️



実況の小林さんも「美しすぎる」と

驚きが隠せない様子👏



🏆 プレミアリーグ第33節

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⚪️⚪️待望の追加点⚪️⚪️



ファン･ヘッケからボールを奪う

交代したばかりのベリヴァル🇸🇪



ベリヴァルからパスを受けた #チャヴィ・シモンズ🇳🇱

得意な形から見事なゴール🔥



大きな勝ち越し弾に💥



🏆 プレミアリーグ第33節

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一筋の光を打ち砕く一発💣



ダンゾのミスを見逃すことなく

奪いきるファン･ヘッケ🇳🇱



ミドルで待ち受けていた #リュテル が

ゴール右隅に鎮める🥶



スパーズの選手の表情から

悔しさが伝わる😢



🏆 プレミアリーグ第33節

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試合は立ち上がりからトッテナムがボールを保持していく展開となる。対するブライトンはなかなかチャンスまで持ち運べない。すると20分、ブライトンにアクシデントが発生。ディエゴ・ゴメスが負傷交代を余儀なくされ、代わって三笘薫が途中出場することとなった。スコアが動いたのは39分。トッテナムのドミニク・ソランケがボックス内左から折り返しのパスを送ると、シャビ・シモンズが浮き球のパスを供給。これをペドロ・ポロが頭で合わせてゴールネットを揺らし、トッテナムが先制した。トッテナムはその後も決定機を作り出したものの、加点することはできない。すると前半アディショナルタイム3分、右サイドからパスカル・グロスがクロスを上げると、ボックス内のファーで待ち構えていた三笘薫が左足のダイレクトボレーでシュート。三笘の見事なゴールでブライトンは追いついた。前半は1−1で終える。後半はより拮抗した試合展開となる。そして57分、トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督はイヴ・ビスマとランダル・コロ・ムアニの2名を下げ、アーチー・グレイとマティス・テルをピッチに送り出す。続けて67分にも交代策を敢行。ロドリゴ・ベンタンクールに代えてジョアン・パリーニャを投入し、得点を奪いにいく。そして77分、再びトッテナムがリードを奪う。トッテナムが敵陣でボールを奪うと、シャビ・シモンズがボックス左手前から豪快なミドルシュートをゴール左上に突き刺した。だが、このままでは終わらなかった。後半アディショナルタイム5分、左サイドで浮き球のスルーパスに抜け出したヤンクバ・ミンテがボールを折り返すと、ボックス内でヤン・ポール・ファン・ヘッケがボールを奪い返して再び折り返しのパス。これをジョルジニオ・リュテールが左足で決めきった。このまま試合終了。トッテナムはブライトンと2−2で引き分けた。次節、トッテナムは25日にホームでウルヴァーハンプトンと、ブライトンは21日にチェルシーとそれぞれ対戦する。【スコア】トッテナム・ホットスパー 2−2 ブライトン【得点者】1−0 39分 ペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー）1−1 45＋3分 三笘薫（ブライトン）2−1 77分 シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー）2−2 90＋5分 ジョルジニオ・リュテール（トッテナム・ホットスパー）