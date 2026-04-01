ブライトンの日本代表MF三笘薫、トッテナム相手に見事なボレー弾！BIG6全クラブ相手にゴールを記録

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　ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が、トッテナム・ホットスパー（トッテナム）戦でゴールを記録した。

　18日にプレミアリーグ第33節が行われ、ブライトンはアウェイでトッテナムと対戦。試合は20分、ブライトンのディエゴ・ゴメスが負傷交代し、三笘薫が途中出場する。そしてブライトンの1点ビハインドで迎えた前半アディショナルタイム3分、右サイドからパスカル・グロスがクロスを上げると、ボックス内左で待ち構えていた三笘は左足のボレーでシュートをゴールに沈めた。

　これで三笘は今季の成績を公式戦24試合で3ゴール1アシストとしたほか、プレミアリーグのBIG6の全クラブ相手にゴールを記録した。なお、試合は1−1というスコアで折り返した。


【動画】三笘がトッテナム戦で決めたボレー弾＆これまでのBIG6相手の全ゴール！