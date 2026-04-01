ブライトンの日本代表MF三笘薫、トッテナム相手に見事なボレー弾！BIG6全クラブ相手にゴールを記録
ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が、トッテナム・ホットスパー（トッテナム）戦でゴールを記録した。
18日にプレミアリーグ第33節が行われ、ブライトンはアウェイでトッテナムと対戦。試合は20分、ブライトンのディエゴ・ゴメスが負傷交代し、三笘薫が途中出場する。そしてブライトンの1点ビハインドで迎えた前半アディショナルタイム3分、右サイドからパスカル・グロスがクロスを上げると、ボックス内左で待ち構えていた三笘は左足のボレーでシュートをゴールに沈めた。
これで三笘は今季の成績を公式戦24試合で3ゴール1アシストとしたほか、プレミアリーグのBIG6の全クラブ相手にゴールを記録した。なお、試合は1−1というスコアで折り返した。
18日にプレミアリーグ第33節が行われ、ブライトンはアウェイでトッテナムと対戦。試合は20分、ブライトンのディエゴ・ゴメスが負傷交代し、三笘薫が途中出場する。そしてブライトンの1点ビハインドで迎えた前半アディショナルタイム3分、右サイドからパスカル・グロスがクロスを上げると、ボックス内左で待ち構えていた三笘は左足のボレーでシュートをゴールに沈めた。
これで三笘は今季の成績を公式戦24試合で3ゴール1アシストとしたほか、プレミアリーグのBIG6の全クラブ相手にゴールを記録した。なお、試合は1−1というスコアで折り返した。
【動画】三笘がトッテナム戦で決めたボレー弾＆これまでのBIG6相手の全ゴール！
💥スーパーゴール💥— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年4月18日
グロスからファーへのクロス💫#三笘薫 が完璧なボレーで
見事な同点弾⚽️
実況の小林さんも「美しすぎる」と
驚きが隠せない様子👏
🏆 プレミアリーグ第33節
⚔️ ブライトン v トッテナム・ホットスパー
📺 https://t.co/rvVgvkjcom pic.twitter.com/CGz5VE6pZ9
🇯🇵カオルの #PL BIG6コンプリートまであと1チーム！⚽️#三笘薫 #ブライトン pic.twitter.com/yguTEMBxhX— ブライトン & ホーヴ・アルビオン (@OfficialBHAJPN) 2026年4月18日