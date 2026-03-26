三笘薫が冷静ダイレクトボレー弾で今季3点目!! トッテナム戦で同点ゴールをゲット
[4.18 プレミアリーグ第33節 トッテナム - ブライトン]
ブライトンのMF三笘薫が18日、プレミアリーグ第33節のトッテナム戦で今季3点目を決めた。
三笘はベンチスタートだったが、MFディエゴ・ゴメスの負傷を受けて前半20分から出場した。すると1点ビハインドの前半45+3分、MFパスカル・グロスが右から上げたクロスで大外でフリーになると、左足ダイレクトで冷静に合わせて同点ゴールを奪った。
三笘にとっては1月のマンチェスター・シティ戦以来となる得点。途中出場が続く中で結果を残した。
ブライトンのMF三笘薫が18日、プレミアリーグ第33節のトッテナム戦で今季3点目を決めた。
三笘はベンチスタートだったが、MFディエゴ・ゴメスの負傷を受けて前半20分から出場した。すると1点ビハインドの前半45+3分、MFパスカル・グロスが右から上げたクロスで大外でフリーになると、左足ダイレクトで冷静に合わせて同点ゴールを奪った。
三笘にとっては1月のマンチェスター・シティ戦以来となる得点。途中出場が続く中で結果を残した。
スーパーゴール— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 18, 2026
グロスからファーへのクロス#三笘薫 が完璧なボレーで
見事な同点弾⚽️
実況の小林さんも「美しすぎる」と
驚きが隠せない様子
プレミアリーグ第33節
⚔️ ブライトン v トッテナム・ホットスパー
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