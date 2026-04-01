プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第3節 ウェステルローとゲンクの試合が、4月19日01:15にヘット・カイピエにて行われた。

ウェステルローはshunsuke saito（MF）、木村 誠二（DF）、ナチョ・フェリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは伊東 純也（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）、ダーン・ヘイマンス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ゲンクに所属する横山 歩夢（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

56分、ウェステルローが選手交代を行う。shunsuke saito（MF）からdylan ourega（FW）に交代した。

68分に試合が動く。ゲンクの伊東 純也（MF）のアシストからザカリア・エルウアディ（DF）がゴールを決めてゲンクが先制。

70分、ゲンクは同時に2人を交代。ロビン・ミリソラ（MF）、ヤイマール・メディナ（MF）に代わりアーロン・ビバウト（FW）、カイェンベ（DF）がピッチに入る。

その直後の71分ゲンクに貴重な追加点が入る。ザカリア・エルウアディ（DF）のアシストからアーロン・ビバウト（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

75分、ウェステルローは同時に2人を交代。ロマン・ノイシュテッター（MF）、ドギュチャン・ハルポラット（MF）に代わりアフォンソ・パトラン（FW）、セルヒー・シドルチュク（MF）がピッチに入る。

その直後の76分、ウェステルローのアラヤル・サヤド（FW）のアシストからアフォンソ・パトラン（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ゲンクが1-2で勝利した。

なお、ウェステルローに所属するshunsuke saito（MF）は先発し56分までプレーした。木村 誠二（DF）はフル出場した。

また、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）はフル出場した。38分にイエローカードを受けている。横山 歩夢（MF）は出場しなかった。

2026-04-19 03:20:55 更新