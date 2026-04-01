プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第3節 シャルルロワとスタンダールの試合が、4月19日01:15にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。

シャルルロワはアントワン・コラッシン（MF）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）、パトリック・プフラッケ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはラフィキ・サイード（FW）、デニス・エッケルト（FW）、アドナネ・アビド（FW）らが先発に名を連ねた。

17分、スタンダールが選手交代を行う。マルコ・イライマハリトラ（MF）に代わりイブラヒム・カラモコ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

60分、シャルルロワが選手交代を行う。アントワン・コラッシン（MF）からオーレリアン・シャイドラー（FW）に交代した。

その直後の62分に試合が動く。シャルルロワのパトリック・プフラッケ（MF）のアシストからアントワーヌ・ベルニエ（FW）がゴールを決めてシャルルロワが先制。

67分、スタンダールは同時に2人を交代。デニス・エッケルト（FW）、ラフィキ・サイード（FW）に代わりティモシー・ヌカダ（FW）、ベルナルド・ヌグエネ（FW）がピッチに入る。

その直後の68分スタンダールが同点に追いつく。ベルナルド・ヌグエネ（FW）のアシストからベルナルド・ヌグエネ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

70分、シャルルロワが選手交代を行う。エティエンヌ・カマラ（MF）からヤシヌ・ハリフィ（MF）に交代した。

84分、シャルルロワは同時に2人を交代。レビン・ブルム（DF）、パトリック・プフラッケ（MF）に代わりヨアン・シセ（MF）、ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）がピッチに入る。

86分、スタンダールが選手交代を行う。Mortensen Gustav（DF）からトビアス・モール（MF）に交代した。

後半終了間際の90+3分スタンダールが逆転。トビアス・モール（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

以降は試合は動かず、スタンダールが1-2で勝利した。

なお、シャルルロワは47分にアイハム・ウソウ（DF）、50分にマルドチェ・ヌジータ（DF）、54分にエティエンヌ・カマラ（MF）、76分にレビン・ブルム（DF）に、またスタンダールは90+5分にキャスパー・ニールセン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-19 03:20:59 更新