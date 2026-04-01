セリエA 25/26の第33節 ナポリとラツィオの試合が、4月19日01:00にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。

ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、スコット・マクトミネイ（MF）、ケビン・デブルイネ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはマッティア・ザッカーニ（FW）、タイアニ・ノスリン（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。ラツィオのケネス・テーラー（MF）のアシストからマッテオ・キャンセリエリ（FW）がゴールを決めてラツィオが先制。

ここで前半が終了。0-1とラツィオがリードしてハーフタイムを迎えた。

ナポリは後半の頭から2人が交代。ケビン・デブルイネ（MF）、アンドレフランク・ザンボアンギサ（MF）に代わりエリフ・エルマス（MF）、アリソン・サントス（MF）がピッチに入る。

57分ラツィオが追加点。マッテオ・キャンセリエリ（FW）のアシストからトマ・バシッチ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ラツィオが0-2で勝利した。

なお、ナポリは29分にスタニスラフ・ロボツカ（MF）に、またラツィオは33分にダニーロ・カタルディ（MF）、60分にケネス・テーラー（MF）、90+1分にブレ・ディア（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-19 03:00:38 更新