連続スタメン田中碧が高精度キック連発、2ゴールに関与!! リーズの今季初2連勝に貢献
[4.18 プレミアリーグ第33節 リーズ 3-0 ウォルバーハンプトン]
リーズは18日、プレミアリーグ第33節のウォルバーハンプトン戦を3-0で制して今季初の2連勝を飾った。MF田中碧は前節に続く先発出場となり、高精度キックでゴールにも関与した。
田中は前節に続いてCKのキッカーを担当。まずは前半9分の右から蹴った1本目、中央の密集へ蹴ったボールがファーへ跳ねるとDFジェームズ・ジャスティンが頭で合わせたが枠外に飛んだ。続く同14分の2本目は左CK。田中のボールをDFパスカル・ストライクがニアサイドでフリックすると、ファーに飛び込んだFWドミニク・カルバート・ルーウィンが押し込みにいったがゴール手前でFWアダム・アームストロングにクリアされた。
序盤から田中のCKが脅威となるシーンが続くと前半18分、ついにリーズに先制点が生まれた。再び右CKを田中が蹴ると、DFジャカ・ビヨルのヘディングシュートをMFイーサン・アンパドゥがゴール前でトラップしてシュート。これはGKに防がれたが、こぼれ球をMFノア・オカフォーがゴール前に戻すとジャスティンがオーバーヘッドでゴールに叩き込んだ。
リードするリーズは直後の前半20分、MFブレンデン・アーロンソンのインターセプトから速攻を発動。アーロンソンがペナルティエリア左へ送った絶妙なクロスをオカフォーがゴールに流し込み、あっという間に2-0とした。
田中はその後もFKやCKで味方にボールを合わせていき、パスカットやビルドアップへの関わりなどでも攻守に貢献。リーズはGKカール・ダーロウのスーパーセーブもありながらリードを維持して試合を進めていった。
後半30分過ぎには副審が負傷するトラブルが発生。2024年に審判交流プログラムで来日し、J1リーグ2試合などで笛を吹いたスミス・ルイス・ディーン第4審判員が本職は主審ながら急遽副審を務めることになった。
リーズは後半33分にアーロンソンを下げたことで、ボランチに入っていた田中がインサイドハーフにポジションを上げた。同45+3分には田中がダイレクトで左サイドのスペースに絶妙な浮き球を送ると、抜け出したMFウィルフリード・ニョントのラストパスを収めたカルバート・ルーウィンが倒されてPKを獲得。これをカルバート・ルーウィンが決めて3-0とした。
田中は後半45+6分に交代。チームはそのまま逃げ切って残留へ大きな2連勝を果たした。
リーズは18日、プレミアリーグ第33節のウォルバーハンプトン戦を3-0で制して今季初の2連勝を飾った。MF田中碧は前節に続く先発出場となり、高精度キックでゴールにも関与した。
田中は前節に続いてCKのキッカーを担当。まずは前半9分の右から蹴った1本目、中央の密集へ蹴ったボールがファーへ跳ねるとDFジェームズ・ジャスティンが頭で合わせたが枠外に飛んだ。続く同14分の2本目は左CK。田中のボールをDFパスカル・ストライクがニアサイドでフリックすると、ファーに飛び込んだFWドミニク・カルバート・ルーウィンが押し込みにいったがゴール手前でFWアダム・アームストロングにクリアされた。
リードするリーズは直後の前半20分、MFブレンデン・アーロンソンのインターセプトから速攻を発動。アーロンソンがペナルティエリア左へ送った絶妙なクロスをオカフォーがゴールに流し込み、あっという間に2-0とした。
田中はその後もFKやCKで味方にボールを合わせていき、パスカットやビルドアップへの関わりなどでも攻守に貢献。リーズはGKカール・ダーロウのスーパーセーブもありながらリードを維持して試合を進めていった。
後半30分過ぎには副審が負傷するトラブルが発生。2024年に審判交流プログラムで来日し、J1リーグ2試合などで笛を吹いたスミス・ルイス・ディーン第4審判員が本職は主審ながら急遽副審を務めることになった。
リーズは後半33分にアーロンソンを下げたことで、ボランチに入っていた田中がインサイドハーフにポジションを上げた。同45+3分には田中がダイレクトで左サイドのスペースに絶妙な浮き球を送ると、抜け出したMFウィルフリード・ニョントのラストパスを収めたカルバート・ルーウィンが倒されてPKを獲得。これをカルバート・ルーウィンが決めて3-0とした。
田中は後半45+6分に交代。チームはそのまま逃げ切って残留へ大きな2連勝を果たした。