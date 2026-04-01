リーグ・アン 25/26の第30節 ロリアンとマルセイユの試合が、4月19日00:00にスタッド・イヴ・アランマにて行われた。

ロリアンはジャンビクトル・マケンゴ（MF）、バンバ・ディエン（FW）、パブロ・パジス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、アミーヌ・グイリ（FW）、メイソン・グリーンウッド（FW）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。ロリアンのパノス・カツェリス（MF）がゴールを決めてロリアンが先制。

ここで前半が終了。1-0とロリアンがリードしてハーフタイムを迎えた。

マルセイユは後半の頭から選手交代。イゴール・パイシャオン（FW）からティモシー・ウェア（FW）に交代した。

58分ロリアンが追加点。パブロ・パジス（FW）のアシストからバンバ・ディエン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ロリアンが2-0で勝利した。

なお、マルセイユは57分にバンジャマン・パバール（DF）、74分にビラル・ナジア（MF）、90分にティモシー・ウェア（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-19 02:00:39 更新