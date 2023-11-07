◇セ・リーグ 阪神4―3中日（2026年4月18日 甲子園）

阪神・木浪聖也内野手（31）が18日の中日戦（甲子園）の7回に決勝の右前適時打を放った。3試合ぶりのスタメンで持ち前の勝負強さを発揮し、森下の5度に次いでチーム2位となる3度目の勝利打点を挙げた。前日17日に続くラッキー7のV打で、このカードの開幕からの連勝を、2リーグ制以降で最長となる5に伸ばした。

ジェット風船が復活した今年はラッキー7にドラマが生まれる。森下の同点打の活気が残る2死一、三塁。木浪の勝負強さが牙をむいた。今季から使う「こけしバット」が、膝元のカットボールを鮮やかに捉えた。

打球は、一塁手のグラブの横を抜け、右前で弾んだ。4万2609人の観衆が沸く。この勝ち越し打で杉浦をKO。投手交代の間に塁上から一度ベンチに下がると、三塁から生還した森下、佐藤輝らの祝福を受けた。

「（試合前に）映像を見たり、ベンチの後ろでタイミングを合わせたりしてたんですけど。あの打席でしっかり結果を残せたのは、一番良かったと思う」

入念なイメージづくりが、トレードで移籍したばかりのデータが少ない右腕攻略につながった。前夜の森下に続く7回のV打。チーム2位の今季3度目の勝利打点で、逆転に次ぐ逆転のシーソーゲームに終止符を打った。中日戦の開幕からの連勝は、2リーグ制以降最長の5に伸びた。

お立ち台では割れんばかりの歓声に包まれた。今年のスタメン発表時の声援は、森下や佐藤輝をしのぐほど大きいことがある。「名前のコールがすごく大きいって周りの人にも言ってもらうことが多い。本当にありがたいこと。でも、だからといって自分は何も変わらない」。かつては結果に一喜一憂するタイプだった。打てば高揚し、ミスをすれば落ち込んだ。感情の起伏がプレーを左右した。

「昔は気持ちの変化が出やすかった。今だと、森下はそういうタイプでしょ？打てば盛り上がって、打てないと悔しがる。でも、森下は感情を出すことで力を発揮するタイプ。自分はそうじゃない。良くても悪くても気持ちを一定に保つこと。それに尽きる」

23年にゴールデングラブ賞を獲る前も、その後も、歩んできた道のりは平たんではなかった。メンタルトレーナーとの対話で培ったセルフコントロール術があるからこそ、12打席連続無安打で迎えた3試合ぶりのスタメンで、結果を残した。

「（プロで）8年やって準備の大切さを分かっているので」

31歳の遊撃手は、自らの矜持（きょうじ）を語るときでさえも、その声は丸く穏やかだ。若手にも頻繁に声をかける包容力は自然とスタンドにも伝わる。だから、虎党の声援が降り注ぐ。（倉世古 洋平）

○…阪神の中日戦開幕5連勝は2リーグ制以降では80年の4連勝を上回り、1リーグ時代の37年秋の1分けを挟む5連勝と、38年秋のシーズン5試合全勝（当時は名古屋戦）に並ぶ88年ぶり3度目の最長記録となった。なお39年は初戦に敗れており、シーズンまたぎの連勝にはなっていない。