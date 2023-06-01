【今日の献立】2026年4月19日(日)「しめサバのマリネ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「しめサバのマリネ」 「シイタケのパン粉焼き」 「手羽元とセロリのスープ」 の全3品。
青魚をもっと食卓に。マリネやスープは作ってしばらく置くと味が深くなるので、作り置きにも最適です。
【主菜】しめサバのマリネ
市販のしめサバを使って簡単にマリネを作りましょう。粒マスタードが美味しさを引き立てます。
調理時間：20分+漬ける時間
カロリー：342Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
玉ネギ 1/2個
セロリ 1/4本 赤パプリカ 1/4個
黄パプリカ 1/4個
＜マリネ液＞
ハチミツ 小さじ2
粒マスタード 小さじ1
レモン汁 1/2個分
酢 大さじ2
塩 小さじ1/2
コショウ 少々
オリーブ油 大さじ1
赤パプリカと黄パプリカはヘタと種を取り除き、薄く切る。
2. ボウルに＜マリネ液＞のオリーブ油以外の材料を入れ、泡立て器で混ぜる。ハチミツが溶けたら、オリーブ油を少しずつ加えて混ぜ合わせる。
ハチミツは溶けにくいので、オリーブ油を入れる前にしっかり混ぜ合わせましょう。
3. (2)に(1)としめサバ、赤パプリカ、黄パプリカを入れ、混ぜ合わせる。全体的に味が馴染むまで冷蔵庫で冷やして器に盛る。
30分くらい冷やすと美味しく召し上がれます。
【副菜】シイタケのパン粉焼き
シイタケの石づきもみじん切りにして、パン粉に混ぜます。丸ごと食べてシイタケの美味しさ実感。
調理時間：20分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
＜香りパン粉＞
パン粉 大さじ2
粉チーズ 大さじ1
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
ドライパセリ 少々
オリーブ油 大さじ1
塩コショウ 少々
2. オーブントースターの天板にオーブンシートをしき、シイタケの軸側を上にして並べる。上に(1)をのせる。
3. オーブントースターで10分程度、様子を見ながら焼く。器にのせる。
【スープ・汁】手羽元とセロリのスープ
手羽元とセロリから良いだしがでるので味付けはシンプルに。鍋に入れてコトコト煮るだけで手間いらず。
調理時間：25分
カロリー：189Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
水 400ml
ローリエ 1枚
塩 小さじ1/2
薄口しょうゆ 小さじ1
セロリは筋を引き、長さ3〜4cmに切る。玉ネギは幅3〜5cmのくし切りにする。
2. (1)からローリエを取り出し、塩と薄口しょうゆを加え味を調える。中火で3〜4分煮たら火を止める。器に注ぎ、分量外のセロリの葉をちぎって散らす。
煮た後に火を止めて置いておくと鶏手羽元がしっとりして味が馴染みます。先に作って置くといいですね。
青魚をもっと食卓に。マリネやスープは作ってしばらく置くと味が深くなるので、作り置きにも最適です。
【主菜】しめサバのマリネ
市販のしめサバを使って簡単にマリネを作りましょう。粒マスタードが美味しさを引き立てます。
©Eレシピ
調理時間：20分+漬ける時間
カロリー：342Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）しめサバ (市販品)120~150g
玉ネギ 1/2個
セロリ 1/4本 赤パプリカ 1/4個
黄パプリカ 1/4個
＜マリネ液＞
ハチミツ 小さじ2
粒マスタード 小さじ1
レモン汁 1/2個分
酢 大さじ2
塩 小さじ1/2
コショウ 少々
オリーブ油 大さじ1
【下準備】しめサバは幅5mmに切る。玉ネギは繊維と直角に薄くスライスする。セロリは筋を引き、長さ3〜4cmに切って薄く縦にスライスする。
©Eレシピ
赤パプリカと黄パプリカはヘタと種を取り除き、薄く切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに玉ネギとセロリを入れ、分量外の塩少々を振って全体的に和える。しんなりしたら水でサッと塩を洗い流し、絞って水気をきる。
©Eレシピ
2. ボウルに＜マリネ液＞のオリーブ油以外の材料を入れ、泡立て器で混ぜる。ハチミツが溶けたら、オリーブ油を少しずつ加えて混ぜ合わせる。
©Eレシピ
ハチミツは溶けにくいので、オリーブ油を入れる前にしっかり混ぜ合わせましょう。
3. (2)に(1)としめサバ、赤パプリカ、黄パプリカを入れ、混ぜ合わせる。全体的に味が馴染むまで冷蔵庫で冷やして器に盛る。
©Eレシピ
30分くらい冷やすと美味しく召し上がれます。
【副菜】シイタケのパン粉焼き
シイタケの石づきもみじん切りにして、パン粉に混ぜます。丸ごと食べてシイタケの美味しさ実感。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）シイタケ (生)6個
＜香りパン粉＞
パン粉 大さじ2
粉チーズ 大さじ1
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
ドライパセリ 少々
オリーブ油 大さじ1
塩コショウ 少々
【下準備】シイタケは石づきを切り落とし軸をはずす。かたく絞ったぬれ布巾で汚れを拭き取る。軸はみじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに＜香りパン粉＞の材料とみじん切りにした軸を入れ、混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. オーブントースターの天板にオーブンシートをしき、シイタケの軸側を上にして並べる。上に(1)をのせる。
©Eレシピ
3. オーブントースターで10分程度、様子を見ながら焼く。器にのせる。
©Eレシピ
【スープ・汁】手羽元とセロリのスープ
手羽元とセロリから良いだしがでるので味付けはシンプルに。鍋に入れてコトコト煮るだけで手間いらず。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：189Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）鶏手羽元 4本 セロリ 1/2本 玉ネギ 1/2個
水 400ml
ローリエ 1枚
塩 小さじ1/2
薄口しょうゆ 小さじ1
【下準備】鶏手羽元は骨の際に切り込みを入れる。
©Eレシピ
セロリは筋を引き、長さ3〜4cmに切る。玉ネギは幅3〜5cmのくし切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に鶏手羽元、セロリ、玉ネギを入れ、分量の水とローリエを入れ、中火にかける。沸騰したら火を弱め、アクを取りながら10分程度弱火で煮る。
©Eレシピ
2. (1)からローリエを取り出し、塩と薄口しょうゆを加え味を調える。中火で3〜4分煮たら火を止める。器に注ぎ、分量外のセロリの葉をちぎって散らす。
©Eレシピ
煮た後に火を止めて置いておくと鶏手羽元がしっとりして味が馴染みます。先に作って置くといいですね。