ブンデスリーガ 25/26の第30節 レーバークーゼンとアウクスブルクの試合が、4月18日22:30にバイ・アレーナにて行われた。

レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、ネイサン・テラ（FW）、イブラヒム・マザ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはロドリゴ・リベイロ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、アントン・カデ（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。レーバークーゼンのエドモンド・タプソバ（DF）のアシストからパトリック・シック（FW）がヘディングシュートを決めてレーバークーゼンが先制。

しかし、15分アウクスブルクが同点に追いつく。ディミトリス・ジャンヌリス（DF）のアシストからファビアン・リーダー（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

60分、アウクスブルクが選手交代を行う。アレクシ・クロードモーリス（FW）からエルビス・レジュベツァイ（MF）に交代した。

65分、レーバークーゼンが選手交代を行う。ルーカス・バスケス（DF）からモントレル・カルブレス（FW）に交代した。

72分、レーバークーゼンが選手交代を行う。ジャレル・クアンサー（DF）からクリスチャン・コファン（FW）に交代した。

75分、アウクスブルクが選手交代を行う。ロドリゴ・リベイロ（FW）からOgundu Uchenna（FW）に交代した。

81分、レーバークーゼンは同時に2人を交代。エセキエル・パラシオス（MF）、ネイサン・テラ（FW）に代わりマリク・ティルマン（MF）、ヨナス・ホフマン（MF）がピッチに入る。

81分、アウクスブルクは同時に2人を交代。ロビン・フェラウアー（DF）、アントン・カデ（MF）に代わりマリウス・ボルフ（MF）、メルト・ケミュール（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+7分アウクスブルクが逆転。ファビアン・リーダー（MF）がPKを決めて1-2と逆転する。

そのまま試合終了。アウクスブルクが1-2で勝利した。

なお、レーバークーゼンは48分にジャレル・クアンサー（DF）、86分にアレックス・グリマルド（DF）に、またアウクスブルクは52分にファビアン・リーダー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-19 00:40:16 更新