ブンデスリーガ 25/26の第30節 ブレーメンとハンブルガーSVの試合が、4月18日22:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。

ブレーメンは菅原 由勢（DF）、ジョバン・ミロシェビッチ（FW）、ロマーノ・シュミット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、ロベルト・グラツェル（FW）、ファビオ・ビエイラ（MF）らが先発に名を連ねた。

37分に試合が動く。ブレーメンの菅原 由勢（DF）のアシストからイェンス・ステーイ（MF）がヘディングシュートを決めてブレーメンが先制。

しかし、41分ハンブルガーSVが同点に追いつく。ニコラス・カパルド（MF）のアシストからロベルト・グラツェル（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

57分ブレーメンが逆転。キャメロン・プエルタス（MF）のアシストからイェンス・ステーイ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

61分、ブレーメンが選手交代を行う。ジョバン・ミロシェビッチ（FW）からマルコ・グリュル（FW）に交代した。

66分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。アルベルト・グレンベーク（MF）からフィリップ・オテル（FW）に交代した。

67分、ブレーメンが選手交代を行う。イェンス・ステーイ（MF）からレオナルド・ビッテンコート（MF）に交代した。

75分、ハンブルガーSVは同時に2人を交代。ミロ・ムハイム（DF）、ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）に代わりベーカリー・ジャッタ（MF）、オットー・シュタンゲ（FW）がピッチに入る。なお、ミロ・ムハイム（DF）は負傷による交代とみられる。

79分にハンブルガーSVのフィリップ・オテル（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

83分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ニコラス・カパルド（MF）からダミオン・ドウンス（FW）に交代した。

89分、ブレーメンが選手交代を行う。ユスティン・エンジンマー（FW）からニクラス・シュターク（DF）に交代した。

後半終了間際の90+1分ブレーメンに貴重な追加点が入る。ロマーノ・シュミット（MF）のアシストからキャメロン・プエルタス（MF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

そのまま試合終了。ブレーメンが3-1で勝利した。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）はフル出場した。71分にイエローカードを受けている。

2026-04-19 00:40:20 更新