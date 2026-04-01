ブンデスリーガ 25/26の第30節 ホッフェンハイムとドルトムントの試合が、4月18日22:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。

ホッフェンハイムはティム・レンペール（FW）、フィスニク・アスラニ（FW）、アンドレイ・クラマリッチ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはファビオ・シルバ（FW）、カーニー・チュクエメカ（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。ホッフェンハイムのアンドレイ・クラマリッチ（FW）がPKを決めてホッフェンハイムが先制。

42分、ドルトムントが選手交代を行う。ニクラス・ズーレ（DF）からラミ・ベンセバイニ（DF）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とホッフェンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、ドルトムントが選手交代を行う。ファビオ・シルバ（FW）からセール・ギラシ（FW）に交代した。

60分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。バウター・ブルヘル（MF）、バズーマナ・トゥーレ（MF）に代わりグリシャ・プロメル（MF）、アレクサンダー・プラス（MF）がピッチに入る。

71分、ドルトムントは同時に2人を交代。マルセル・ザビッツァー（MF）、ダニエル・スベンソン（DF）に代わりサムエレ・イナチョ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）がピッチに入る。

72分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。ベルナルド（DF）からロビン・フラナーチ（DF）に交代した。

83分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。ティム・レンペール（FW）からマックス・メルステト（FW）に交代した。

後半終了間際の87分ドルトムントが同点に追いつく。ラミ・ベンセバイニ（DF）のアシストからセール・ギラシ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、90+8分ホッフェンハイムが逆転。アンドレイ・クラマリッチ（FW）がPKを決めて2-1と逆転する。

そのまま試合終了。ホッフェンハイムが2-1で勝利した。

なお、ホッフェンハイムは31分にバウター・ブルヘル（MF）、77分にアレクサンダー・プラス（MF）に、またドルトムントは84分にニコ・シュロッターベック（DF）、90+9分にユリアン・リエルソン（DF）、90+12分にサムエレ・イナチョ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-19 00:50:25 更新