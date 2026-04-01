プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第3節 アントワープとルーベンの試合が、4月18日23:00にボサイル・スタディオンにて行われた。

アントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ギュラノ・ケルク（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは大南 拓磨（DF）、ユセフ・マジズ（MF）、ソリー・カバ（FW）らが先発に名を連ねた。

28分にルーベンのオスカル・ヒル（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

51分に試合が動く。アントワープのダーム・フロン（DF）のアシストからザンダー・ディエルクス（MF）がヘディングシュートを決めてアントワープが先制。

66分、ルーベンは同時に2人を交代。ティボー・フェルリンデン（FW）、ソリー・カバ（FW）に代わりチュクブイキム・イクウェメシ（FW）、ティボー・フリエティンク（MF）がピッチに入る。

73分にルーベンのビルヘル・フェルストラーテ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

76分、ルーベンが選手交代を行う。ヘノク・テクラボ（MF）からシーベ・シュライベルス（MF）に交代した。

79分、アントワープが選手交代を行う。ザンダー・ディエルクス（MF）からユセフ・アンダウイ（MF）に交代した。

79分、ルーベンは同時に2人を交代。ウーター・ジョージ（MF）、ユセフ・マジズ（MF）に代わりルカシュ・ラコミー（MF）、マチュー・マルテンス（MF）がピッチに入る。

85分、アントワープが選手交代を行う。ファロウク・アデカミ（MF）からエラン・タイペンス（MF）に交代した。

後半終了間際の90分アントワープに貴重な追加点が入る。ユセフ・アンダウイ（MF）のアシストからユセフ・アンダウイ（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、アントワープが2-0で勝利した。

なお、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

また、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）はフル出場した。

2026-04-19 01:00:34 更新