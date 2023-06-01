【HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII[最終決戦イメージカラー]】 2025年8月21日発送（1次予約分） (4次予約分が4月16日発送) 価格：2,970円 プレミアムバンダイ販売商品

劇場用映画「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」に登場した「デスティニーガンダムSpecII」の最終決戦時の姿を立体化した「HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII[最終決戦イメージカラー]」がプレミアムバンダイで発売された。4月16日には4次予約分が発送される。そのサンプルがガンダムベース東京に展示されている。

「HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII[最終決戦イメージカラー]」。2025年8月21日発送（1次予約分）。価格は2,970円。プレミアムバンダイ販売商品

デスティニーガンダムSpecIIは、2024年に一般発売された「HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシルエット」に同梱される形でキット化されている。今回発売されたものは同機体単独のパッケージで、成形色が最終決戦カラーへと変更され発売された。

グレーをメインとした本体カラーが印象深い機体

機体の造形はゼウスシルエット同梱のものと同じだが、この「［最終決戦イメージカラー］」は、赤く発光した関節部分のパーツをラメ入り赤の成形色へと変更。全体の成形色も少し暗めの色になっているため、関節部分の色味が引き立っている。

最終決戦時の赤く輝く関節部はラメが入った赤で成形。角度によって輝きを見せる

本体全体のカラーも少し暗めの成形色となっている

ポージングやギミックのクオリティはご覧の通りで、劇中同様の迫力のポーズを楽しめる仕様だ。エフェクトは光の翼とともに、手のひらに装備されたビーム砲「パルマ・フィオキーナ」用のものも付属するので、様々な活躍シーンのポーズで飾ることができるはず。

手のひらから発射されるビーム、パルマ・フィオキーナのエフェクト

武装は「アロンダイト ビームソード」、「高エネルギー長射程ビーム砲」、「高エネルギービームライフル」、「ビームブーメラン」、「シールド」、「ビームシールド」などとともに、追加装備として「試製35式改レールガン」も付属する、非常にプレイバリューの高いキットとなっている。

追加装備の試製35式改レールガン

4月17日現在、4月16日発送分の4次予約分までが完売中。まだ入手できていない人は、次期生産のアナウンスを見逃さないようにしたい。予約についての新情報が出たときは、弊誌でもお知らせする予定だ。

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