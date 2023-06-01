ガシャポン「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」が4月第4週から再販売ちいかわたちのちょっとピンチなシーンを再現した全8種がラインナップ
【「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」（全8種）】 4月第4週 発売 価格：各300円 対象年齢：15才以上
※この商品は再販商品です。2025年2月に発売した商品と同じものです。
ちいかわ（カニカンver.）
バンダイは、ガシャポン「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」の再販売を4月第4週から実施する。全8種あり、価格は各300円。
本商品は、「ちいかわ」に登場するキャラクターを「つまんでつなげてシリーズ」で再現したもの。2025年2月に発売され、今回再販売となる。
ちょっとピンチなシーンのちいかわたち全8種がラインナップ。ボールチェーンver.とカニカンver.があり、それぞれカニカンでつなげることもできる。
ちいかわ（カニカンver.）
ハチワレ（ボールチェーンver.）
ハチワレ（カニカンver.）
うさぎ（ボールチェーンver.）
うさぎ（カニカンver.）
モモンガ（ボールチェーンver.）
モモンガ（カニカンver.）
※この商品は再販商品です。2025年2月に発売した商品と同じものです。
※発売時期は地域や店舗によって異なる場合があります。
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