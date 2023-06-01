【「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」（全8種）】 4月第4週 発売 価格：各300円 対象年齢：15才以上

ちいかわ（カニカンver.）

バンダイは、ガシャポン「ちいかわ つまんでつなげてますこっと」の再販売を4月第4週から実施する。全8種あり、価格は各300円。

本商品は、「ちいかわ」に登場するキャラクターを「つまんでつなげてシリーズ」で再現したもの。2025年2月に発売され、今回再販売となる。

ちょっとピンチなシーンのちいかわたち全8種がラインナップ。ボールチェーンver.とカニカンver.があり、それぞれカニカンでつなげることもできる。

ちいかわ（カニカンver.）

ハチワレ（ボールチェーンver.）

ハチワレ（カニカンver.）

うさぎ（ボールチェーンver.）

うさぎ（カニカンver.）

モモンガ（ボールチェーンver.）

モモンガ（カニカンver.）

※この商品は再販商品です。2025年2月に発売した商品と同じものです。

※発売時期は地域や店舗によって異なる場合があります。

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