ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > アメリカ中央軍 イランの港湾封鎖継続「23隻の船舶が引き返した… アメリカ中央軍 イランの港湾封鎖継続「23隻の船舶が引き返した」 アメリカ中央軍 イランの港湾封鎖継続「23隻の船舶が引き返した」 2026年4月18日 23時30分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ アメリカ中央軍は18日、SNSで「イランの港湾への船の出入りの封鎖措置を続けている」としたうえで、今月13日の措置開始以降、23隻の船舶がアメリカ軍の指示に従ってイラン側へ引き返したと発表しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, グループウェア, 沖縄, リハビリ, ネジ, 葬儀, リペア工事, 徳島, 明治大学, 葬祭