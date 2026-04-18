4月末付で現役を引退する石神深一騎手の引退式が、18日に中山競馬場のウィナーズサークルで行われた。最終レース後にもかかわらず多くのファンがその姿を見守った。引退後は、柄崎将寿厩舎で調教助手となる予定。

●石神深一騎手、一問一答

ーー中山最後の騎乗を終えて

まだ引退ではないので、来週もありますし、緊張しています（笑）。

ーー来週に向けては？

どうやったら勝てるかなと考えています（笑）。

ーー改めて25年の騎手生活を振り返って

色々ないい馬に出会えましたし、お客さんにもたくさん応援していただいて、楽しかったと思います。

ーー25年間どのように競馬と向き合いましたか？

色々考えていましたが、人に信頼されたり、馬のことや色々考えていました。

ーー障害馬を育てるポイントは？

歩様はもちろんですが、一番はメンタル面です。馬が苦しがっていないか毎日気にしていました。

ーーオジュウチョウサンとの最初の出会いは？

最初の出会いは最悪です（笑）。全然言うことを聞かなかったです。

ーーどう育てていきましたか？

怒って落とされたりしての繰り返しで、できたら褒めてを繰り返しているうちに、あのようになりました。

ーーどのあたりからこれは！となりましたか？

中山グランドジャンプを勝つ前のニホンピロバロンに負けたレースで、ちょっと失敗しての2着だったので、これは上手く乗れば化けるなと思いました。

ーーオジュウチョウサンと印象に残っているレースは？

全部が印象に残っていますが、最後にG1を勝った22年の中山グランドジャンプかなと思います。

ーー石神騎手にとってオジュウチョウサンとは？

あんな頼もしい相棒とは出会えないと思います。

中山GJ・オジュウチョウサンと石神深一騎手

ーー久々にオジュウチョウサンに会いに牧場に行かれたそうですね？

相変わらず元気そうで安心しましたが、うるさくて（笑）。引退しても僕に怒られていました。

ーーファンの皆様の存在はどのように感じていますか？

歳を取ってから皆さんの声援が力になりましたし、怪我をして復帰してからもお声をかけていただいて助かりました。

ーーファンの皆さんへ

25年とちょっと応援してくださってありがとうございました。僕は障害界からいなくなりますが、障害も平場もジョッキーのみんなが盛り上げようと頑張っています。これからも日本中央競馬会の競馬を見て、馬券を買っていただいて、JRAも売り上げが上がると喜んでくれます。売り上げが上がると障害にもお金を使ってくれるので、皆さんにかかっています（笑）。よろしくお願いします！長い間ありがとうございました。