刀剣乱舞ONLINEのフェイス&ボディミスト第2弾♡推しの香りに包まれる贅沢ケア

人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』から、刀剣男士をイメージしたフェイス&ボディミスト第2弾が登場♡香りと潤いを同時に楽しめるアイテムで、日常のケアタイムを特別なひとときに変えてくれます。推しを感じる香りに包まれながら、心も肌も満たされる新作に注目です♪

フェイス&ボディミスト第2弾

刀剣乱舞ONLINEUrMist(ユアミスト)フェイス＆ボディミスト第2弾

価格：3,410円(税込) ©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

本シリーズは、陸奥守吉行・山姥切国広・豊前江・山鳥毛・後家兼光の5振りをイメージしたフェイス&ボディミスト。

ヒアルロン酸やコラーゲンを配合し、顔にも体にも使えるのが嬉しいポイント。ひと吹きでしっとりとしたうるおいを与え、ハリツヤのある肌へ導きます。

朝のメイク前や夜のスキンケアはもちろん、日中の乾燥対策やメイク直しにもぴったり。コンパクトなサイズ感で持ち運びしやすく、外出先でも気軽に使える万能アイテムです。

予約期間：2026年4月16日(木)12時～5月28日(木)23時59分

お届け予定：2026年11月予定/販売：プレミアムバンダイ他

ロジェ・ガレ新作リップバーム♡香りに包まれる贅沢ケア4種登場

それぞれのキャラクターに合わせた香り♡

陸奥守吉行：香雪蘭の香り(フリージアの香り)

©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

山姥切国広：柚子の香り(ゆずのかおり）

©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

豊前江：花一華の香り(アネモネの香り）

©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

山鳥毛：西洋柏槇の香り(ジュニパーの香り）

©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

後家兼光：牡丹百合の香り(チューリップの香り）

©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

ボトルには各刀剣男士の装いをイメージしたデザインを採用し、ドレッサーに置いても映える上品な仕上がりです♡

推しと過ごす癒しの時間を♡

刀剣乱舞ONLINEのフェイス&ボディミストは、香り・デザイン・スキンケアのすべてを楽しめる特別なアイテム♡推しを身近に感じながら、毎日のケアタイムをより豊かに彩ってくれます。持ち歩きにも便利で、いつでもどこでも癒しのひとときをプラスできるのも魅力。自分へのご褒美はもちろん、ファン同士のギフトにもぴったりな注目アイテムです♪