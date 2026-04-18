エースとしてチームをけん引する横浜ＤｅＮＡ・東（資料写真）

エースの責任感がにじみ出た３勝目だ。横浜ＤｅＮＡの先発・東克樹が序盤から得点圏に走者を置きながらも粘投し、６回無失点。ヒーローインタビューでは表情を引き締めたまま「１週間しっかり準備して、集中力高くマウンドに上がれた」とかみ締めた。

三回は２死二、三塁で広島・４番モンテロを迎えた。ここで東は変化球を低めに集め、空振り三振で切り抜けると、野手も呼応する。六回に先頭小園の左翼後方への痛烈な打球に対し、勝又が背走しながらグラブを目いっぱい差し出して好捕。東はグラブを何度もたたき「非常に助かりました」と感謝した。

前回登板の広島戦。東は守備のミスから自身の被弾につながったシーンを振り返り、お立ち台で「ああいうミスをしていては優勝は遠のいてしまう」とあえて厳しい言葉を口にした。この日は「自分の発言に責任を持ってマウンドに上がらないといけない」との言葉通り、結果で示した。

野手もエースの覚悟を感じ取っていたはず。勝又は「必死でした」と繰り返し「東さんのピッチングに貢献できてうれしい」と頰を緩ませた。

対広島戦は開幕から負けなしの４連勝で、昨年９月から７連勝。チームはリーグ４位に浮上した。「良い勢い」（東）を次戦に引き継ぎ、今季初の同一カード３連勝といきたい。