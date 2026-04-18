ローマやミラン、レアル・マドリードなどでプレイした元イタリア代表FWアントニオ・カッサーノは、何かと強気な発言をしてきた人物でもある。現役時代からお騒がせなところがあったが、それは引退した今も変わっていない。



ポッドキャスト番組『Viva El Football』に出演したカッサーノ氏は、フォロワーから質問を受けた。その質問とは、全盛期のカッサーノはロベルト・バッジョ、フランチェスコ・トッティ、アレッサンドロ・デル・ピエロよりも優れていたかといったものだ。





この質問にカッサーノは躊躇うことなく答えている。「ああ。全盛期なら間違いなくね。実際にはキャリアで全盛期に達したことはないけれど。今の自分の方がずっと好きさ。バッジョは素晴らしかったね。トッティはイタリア史上最高の10番だった。デル・ピエロも驚異的な選手だった。だが、私が100%の力を発揮できていたら、この3人よりも上だっただろうね。バッジョより創造性があってフィジカルも強く、デル・ピエロよりあらゆる面で優れていたよ。もし自分がやるべきことをやっていたら、ライバルなんていなかったね。ゴール数だけで全てを決めることはできない。私は別格だった」何とも議論を呼びそうな発言だが、自信満々なところは実にカッサーノらしい。バッジョ、トッティ、デル・ピエロはいずれもイタリアと世界を代表する選手だったが、カッサーノの才能は3人をも上回っていたのだろうか。