【「ガルアワ2026SS」イケメンまとめ】M!LK塩崎太智・北村匠海・Aぇ! groupがシークレット登場 超特急・MAZZEL・トラジャ松倉海斗ら豪華集結
【モデルプレス＝2026/04/18】18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館にてファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」が開催された。ここでは同イベントに登場したイケメンをまとめて紹介する。
【写真】「ガルアワ」に出演したイケメンまとめ
M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）は2018年のアーティスト出演以来、8年ぶりに「ガルアワ」に登場した塩崎は、スペシャルステージのラストでランウェイを披露。洗練されたスタイリングと存在感あふれるウォーキングで、ステージを華やかに締めくくった。ステージトップではM!LKの楽曲「イイじゃん」の決めポーズや「好きすぎて滅！」の振り付けをオマージュした“滅ポーズ”を披露し、観客からは黄色い歓声が上がっていた。
STARTO ENTERTAINMENTのジュニア3人はトップバッターとしてシークレット登場。春らしいカーディガンやトレンチコートがポイントとなったコーディネートで、前回からの連続出演となるのヴァサイェガ渉、内村颯太とガルアワのランウェイ初出演となる田村海琉がスペシャルファッションステージを彩った。
Aぇ! group（小島健、佐野晶哉、末澤誠也、正門良規）と関西ジュニアの西村拓哉は実写映画第2弾「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（6月12日公開）のスペシャルステージにシークレット登場。それぞれが演じる松野家の衣装をまとい、ステージに姿を見せると会場からは大きな歓声が上がった。
Travis Japanの松倉海斗はテレビ朝日系オシドラサタデー「ターミネーターと恋しちゃったら」のスペシャルステージに登場。佐藤江梨子、矢吹奈子と“エータポーズ”や“TJポーズ”を披露し、歓声が上がった。
元A.B.C-Zでタレントの河合郁人は2025年の初登場以来1年ぶりにサプライズ登場。グレーのロングジャケットに黒パンツ、スカーフのようなレトロな柄のネクタイを着用し、大人な着こなしを披露。ランウェイトップでは投げキスを披露し、会場を沸かせていた。
北村匠海、ONE N' ONLYの山下永玖はフジテレビ系ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」のスペシャルステージにシークレット登場。豪華なキャストによるサプライズに会場からは大きく歓声が上がった。
MAZZELは「King Kila Game」「J.O.K.E.R.」「Only You」の3曲を披露。RYUKIがメガネをずらしたり、KAIRYUが美しい高音を響かせたりして沸かせた。
超特急は「POKER FACE」「 NINE LIVES」「 ウインクキラー」「 My Buddy」「 超えてアバンチュール」の5曲を披露。会場の一体感を高め、余韻を残す形でステージをあとにしていた。
なおアーティスト勢はランウェイにも登場。NAOYA、シューヤ（志村秀哉）と森次政裕（マサヒロ）、リョウガ（船津稜雅）とユーキ（村田祐基）が闊歩した。
ほかにも岩瀬洋志、野村康太、豊田裕大、鈴鹿央士らがランウェイを彩った。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務めた。（modelpress編集部）
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【写真】「ガルアワ」に出演したイケメンまとめ
◆塩崎太智、サプライズ登場で沸かす
M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）は2018年のアーティスト出演以来、8年ぶりに「ガルアワ」に登場した塩崎は、スペシャルステージのラストでランウェイを披露。洗練されたスタイリングと存在感あふれるウォーキングで、ステージを華やかに締めくくった。ステージトップではM!LKの楽曲「イイじゃん」の決めポーズや「好きすぎて滅！」の振り付けをオマージュした“滅ポーズ”を披露し、観客からは黄色い歓声が上がっていた。
◆STARTO勢、続々登場
STARTO ENTERTAINMENTのジュニア3人はトップバッターとしてシークレット登場。春らしいカーディガンやトレンチコートがポイントとなったコーディネートで、前回からの連続出演となるのヴァサイェガ渉、内村颯太とガルアワのランウェイ初出演となる田村海琉がスペシャルファッションステージを彩った。
Aぇ! group（小島健、佐野晶哉、末澤誠也、正門良規）と関西ジュニアの西村拓哉は実写映画第2弾「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（6月12日公開）のスペシャルステージにシークレット登場。それぞれが演じる松野家の衣装をまとい、ステージに姿を見せると会場からは大きな歓声が上がった。
Travis Japanの松倉海斗はテレビ朝日系オシドラサタデー「ターミネーターと恋しちゃったら」のスペシャルステージに登場。佐藤江梨子、矢吹奈子と“エータポーズ”や“TJポーズ”を披露し、歓声が上がった。
元A.B.C-Zでタレントの河合郁人は2025年の初登場以来1年ぶりにサプライズ登場。グレーのロングジャケットに黒パンツ、スカーフのようなレトロな柄のネクタイを着用し、大人な着こなしを披露。ランウェイトップでは投げキスを披露し、会場を沸かせていた。
◆北村匠海、シークレット登場
北村匠海、ONE N' ONLYの山下永玖はフジテレビ系ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」のスペシャルステージにシークレット登場。豪華なキャストによるサプライズに会場からは大きく歓声が上がった。
◆MAZZEL＆超特急、パフォーマンスで魅了
MAZZELは「King Kila Game」「J.O.K.E.R.」「Only You」の3曲を披露。RYUKIがメガネをずらしたり、KAIRYUが美しい高音を響かせたりして沸かせた。
超特急は「POKER FACE」「 NINE LIVES」「 ウインクキラー」「 My Buddy」「 超えてアバンチュール」の5曲を披露。会場の一体感を高め、余韻を残す形でステージをあとにしていた。
なおアーティスト勢はランウェイにも登場。NAOYA、シューヤ（志村秀哉）と森次政裕（マサヒロ）、リョウガ（船津稜雅）とユーキ（村田祐基）が闊歩した。
◆俳優陣もランウェイ彩る
ほかにも岩瀬洋志、野村康太、豊田裕大、鈴鹿央士らがランウェイを彩った。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務めた。（modelpress編集部）
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