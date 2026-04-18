ドラァグクイーンとして活躍するドリアン・ロロブリジーダ（41）が主演する舞台「ドリアン・ドリアン」が18日、東京・有楽町のI’M A SHOWで開幕した。

早大在学中だった2006年に「若手女装グランプリ」で優勝しドラァグクイーンとしてデビュー。

22年に映画「エゴイスト」に主人公の友人役で出演するなど俳優としても活動。24年からは、Netflix「ボーイフレンド」シリーズのMCを務めるなど支持を集めている。

カリスマファッションデザイナーを演じる初の主演作は、シチュエーション・コメディー。ファッションウィークで公開する予定だった新作ルックが輸送途中で紛失するトラブルに見舞われるが、「ピンチはチャンス！」と切り替えて前を向き、仲間と共に困難を乗り越えていく様子を描いている。

共演は、ミュージカル「テニスの王子様」3rdシーズンに出演した雷太（32）と神里優希（31）ら。

ドリアン・ロロブリジーダは「素晴らしい才能が集まってこの作品が出来上がりました。見た人の背中を『ポッ』と優しく押してくれる、そんな作品になると思います。私の初主演をぜひ見守っていただければ幸いです。あなたは歴史の目撃者になる！」と呼びかけている。公演は、同所で26日まで。