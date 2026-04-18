5月2日の世界バンタム級4団体統一タイトルマッチ、井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）を中継するLeminoが、「【公式】ｄｓボクシング」で井上尚弥の独占密着番組を公開した。

練習風景からオフの食事風景まで密着し、その中で井上が中谷戦をこれまで以上に語り尽くしている。

興味深いのは井上が中谷との体格差を予想以上に意識している点だ。

密着動画の中で、井上は「引き出しの部分では自分が少し多いかなと思うんですけど、ただ引き出しをより使わないといけないのも自分なんですよ」と語っている。

その理由として、「それだけの体格差があるから」と認めた。

中谷について「背も高いし、リーチも懐も全部自分より優っている。しかもサウスポー」と体格差をこれまで以上に意識する発言をした。

そして、「相性は最悪だと思いますよ」と、ファンには衝撃的な発言も出た。

さらに「逆に中谷は自分みたいなタイプやりやすいと思う」とと続けた。

だが、そこは井上。「だからこそ“面白いじゃん”と思う」と、自らの不利な部分を認めた上で闘志に変えている。