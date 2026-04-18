◇パ・リーグ オリックス0―7ソフトバンク（2026年4月18日 みずほペイペイ）

オリックス・岸田監督は、あわやノーヒットノーラン献上のところまで追い込まれたソフトバンク・上沢に対し、「抑え込まれましたね…。いいピッチングされました」と脱帽した。

前夜に今季最多の18安打13得点を挙げた打線が沈黙。指揮官は「昨日ちょっと打ち過ぎたかな…」と思わず苦笑いを浮かべつつ、「昨日みたいな試合の後は、だいたいしょっぱい試合になりやすいんですけどね。（苦戦を）予想はしていましたけど、完全にやられましたね」と顔をゆがめた。

これで上沢には日本ハム時代を含めてカード別最多の24勝目（9敗）を献上。捕手の若月が「真っすぐも高めのいいとこに来ますし、カーブもいいし、いろんな球種でカウントも取れる。フォークも多分2種類ぐらい投げているんですかね。なかなか的を絞れない。去年よりまたちょっと違う投手になっているなと思った」と証言するように、年々変化を重ねる相手右腕に煮え湯を飲まされ続けている。岸田監督も「改めて対策していかないと。また、当たりますからね」と次回対戦での雪辱を見据えていた。