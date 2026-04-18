新年度がスタートしましたが、新たな職場環境や仕事内容になじめず、心身の不調を感じている人もいるのではないでしょうか。そんなときはどうするのが正解なのか、「休む」「見直す」「決断する」ためのヒントをお伝えします。※サムネイル画像：PIXTA

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新年度になり、新しい職場でメンタルや体調を崩している人は少なくありません。

しかし、実はこのような不調は、長い目で見ると必ずしも悪いことではありません。「自分のあり方」「自分の本心」を見つめるためのいい機会になるからです。

新しい環境で心と体に不調を感じている人が、今すべきことは何でしょうか。

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まずは自分を癒し、休むことが大事！

まず理解しておきたいのは、メンタルや体調を崩したということは、「それだけ無理をした」ということ。ここで無理を重ねてしまうと、さらに悪化してしまう恐れがあります。だから、まずは頑張り過ぎた自己を癒し、心と体を休めることが大切です。

また、これを機会に「自分の限界」をきちんと知っておくことも大切です。体力、労力には限界があるので、「頑張ればいい」「努力すればいい」わけではありません。無理をすることは、自分にとってはもちろんのこと、結果的に周りにも迷惑をかけてしまうことになりやすいので、いいことではないのです。

「自分と向き合う時間」を持つ必要性

単に忙しくて無理をしたことで調子を崩してしまっただけなのか、それとも「自分には合わない」という拒否反応が起こっているのかによっても、対策は随分違います。

前者であれば、しっかり休んで心と体を整えればいいのですが、後者の場合は「今後の進む道」を変えた方がいいこともあります。

自分にうそをつけばつくほど、軌道修正しにくくなり、自分自身も消耗し、周りに迷惑をかけてしまう恐れもあるので、今、一度立ち止まることは大事。自己の中で拒否反応が起こっている場合は、「辞める勇気」を持った方がいい場合もあるのです。

「合わない」と分かったときにすべきこと

「自分には合わない」という拒否反応が起こっている場合は、「何が合わないのか」についても、きちんと考えることが大切です。

「新しい環境の人間関係や雰囲気が合わない」なら、環境を変えれば、仕事内容自体は間違っていないことも。逆に、「やっていること自体が合わない」場合は、「自分に合うことは何か」を探す必要性が出てきます。

例えば、外食産業で広報の仕事を始めたとします。同じ外食産業のPRの仕事でも、会社によって出店しているお店の傾向は違うし、雰囲気、社風、やり方も変わってきます。

特に広報の仕事の場合は、自分も「そのお店をいい」と思わないと、上手にPRできないことも出てきます。うそをついているような気持ちになりますしね。

前者のように広報の仕事は好きだけど、人間関係や雰囲気が合わないだけなら、違う企業でまた広報の仕事をしてもいいでしょう。

逆に、広報の仕事そのものが合わない人もいます。広報の仕事は、情報の扱い方、メディアとの関わり方などが重要です。もともとメディア関連の仕事が好きで、情報発信が得意な人にとっては「天職」だと感じることもありますが、そうでない人にとっては、どうしたらバズりやすくなるのかなど、「明確にルール化されていない暗黙の法則」がいろいろとあるので、苦労することもあるでしょう。

中には、そういうテクニックを駆使することが嫌いな人もいます。そういう人は、広報以外の仕事を探した方が幸せになれることも多いでしょう。

これは広報の仕事に限らず、営業、経理、人事、クリエイター職など、さまざまな職種でも言えることです。

「今の仕事が合わない」ことに気づいたときは、具体的に「何が自分に合わないのか」まできちんと分析し、理解することが大切なのです。

「合わない」ことは悪いことではない

誤解しがちなのですが、新しい環境が合わないことは、悪いことではありません。実際に働いてみないと、内部のことまでは分からないですしね。今、「合わないことに気づけたこと」は、長い目で見たら、むしろよかったこと。早めに軌道修正できます。

この機会に「何が合わないのか」をきちんと理解し、次に生かすことが大事なのです。

また、同じ職場に復帰するにしても、焦りは厳禁です。特にメンタルが不調になってしまった人は、無理し過ぎないことも大切。場合によっては、医療やカウンセリングに頼ることも、1つの大切な選択です。

自分を大切にできる人が、人（お客さま）のことも大切にできます。まずはしっかり休んで、自己と向き合って、今後のことについて考えてみてくださいね。
(文:ひかり（恋愛・人間関係ガイド）)