「会社に行きたくない……」メンタル・体調を崩したときの対処法と “無理しない選択”の大切さ
新年度になり、新しい職場でメンタルや体調を崩している人は少なくありません。
しかし、実はこのような不調は、長い目で見ると必ずしも悪いことではありません。「自分のあり方」「自分の本心」を見つめるためのいい機会になるからです。
新しい環境で心と体に不調を感じている人が、今すべきことは何でしょうか。
【マンガ】「もう限界……」退職代行サービスを利用した後輩社員が明かした「本当に無理だったこと」
また、これを機会に「自分の限界」をきちんと知っておくことも大切です。体力、労力には限界があるので、「頑張ればいい」「努力すればいい」わけではありません。無理をすることは、自分にとってはもちろんのこと、結果的に周りにも迷惑をかけてしまうことになりやすいので、いいことではないのです。
前者であれば、しっかり休んで心と体を整えればいいのですが、後者の場合は「今後の進む道」を変えた方がいいこともあります。
自分にうそをつけばつくほど、軌道修正しにくくなり、自分自身も消耗し、周りに迷惑をかけてしまう恐れもあるので、今、一度立ち止まることは大事。自己の中で拒否反応が起こっている場合は、「辞める勇気」を持った方がいい場合もあるのです。
「新しい環境の人間関係や雰囲気が合わない」なら、環境を変えれば、仕事内容自体は間違っていないことも。逆に、「やっていること自体が合わない」場合は、「自分に合うことは何か」を探す必要性が出てきます。
例えば、外食産業で広報の仕事を始めたとします。同じ外食産業のPRの仕事でも、会社によって出店しているお店の傾向は違うし、雰囲気、社風、やり方も変わってきます。
特に広報の仕事の場合は、自分も「そのお店をいい」と思わないと、上手にPRできないことも出てきます。うそをついているような気持ちになりますしね。
前者のように広報の仕事は好きだけど、人間関係や雰囲気が合わないだけなら、違う企業でまた広報の仕事をしてもいいでしょう。
逆に、広報の仕事そのものが合わない人もいます。広報の仕事は、情報の扱い方、メディアとの関わり方などが重要です。もともとメディア関連の仕事が好きで、情報発信が得意な人にとっては「天職」だと感じることもありますが、そうでない人にとっては、どうしたらバズりやすくなるのかなど、「明確にルール化されていない暗黙の法則」がいろいろとあるので、苦労することもあるでしょう。
中には、そういうテクニックを駆使することが嫌いな人もいます。そういう人は、広報以外の仕事を探した方が幸せになれることも多いでしょう。
これは広報の仕事に限らず、営業、経理、人事、クリエイター職など、さまざまな職種でも言えることです。
「今の仕事が合わない」ことに気づいたときは、具体的に「何が自分に合わないのか」まできちんと分析し、理解することが大切なのです。
この機会に「何が合わないのか」をきちんと理解し、次に生かすことが大事なのです。
また、同じ職場に復帰するにしても、焦りは厳禁です。特にメンタルが不調になってしまった人は、無理し過ぎないことも大切。場合によっては、医療やカウンセリングに頼ることも、1つの大切な選択です。
自分を大切にできる人が、人（お客さま）のことも大切にできます。まずはしっかり休んで、自己と向き合って、今後のことについて考えてみてくださいね。
(文:ひかり（恋愛・人間関係ガイド）)
しかし、実はこのような不調は、長い目で見ると必ずしも悪いことではありません。「自分のあり方」「自分の本心」を見つめるためのいい機会になるからです。
新しい環境で心と体に不調を感じている人が、今すべきことは何でしょうか。
【マンガ】「もう限界……」退職代行サービスを利用した後輩社員が明かした「本当に無理だったこと」
まずは自分を癒し、休むことが大事！まず理解しておきたいのは、メンタルや体調を崩したということは、「それだけ無理をした」ということ。ここで無理を重ねてしまうと、さらに悪化してしまう恐れがあります。だから、まずは頑張り過ぎた自己を癒し、心と体を休めることが大切です。
「自分と向き合う時間」を持つ必要性単に忙しくて無理をしたことで調子を崩してしまっただけなのか、それとも「自分には合わない」という拒否反応が起こっているのかによっても、対策は随分違います。
前者であれば、しっかり休んで心と体を整えればいいのですが、後者の場合は「今後の進む道」を変えた方がいいこともあります。
自分にうそをつけばつくほど、軌道修正しにくくなり、自分自身も消耗し、周りに迷惑をかけてしまう恐れもあるので、今、一度立ち止まることは大事。自己の中で拒否反応が起こっている場合は、「辞める勇気」を持った方がいい場合もあるのです。
「合わない」と分かったときにすべきこと「自分には合わない」という拒否反応が起こっている場合は、「何が合わないのか」についても、きちんと考えることが大切です。
「新しい環境の人間関係や雰囲気が合わない」なら、環境を変えれば、仕事内容自体は間違っていないことも。逆に、「やっていること自体が合わない」場合は、「自分に合うことは何か」を探す必要性が出てきます。
例えば、外食産業で広報の仕事を始めたとします。同じ外食産業のPRの仕事でも、会社によって出店しているお店の傾向は違うし、雰囲気、社風、やり方も変わってきます。
特に広報の仕事の場合は、自分も「そのお店をいい」と思わないと、上手にPRできないことも出てきます。うそをついているような気持ちになりますしね。
前者のように広報の仕事は好きだけど、人間関係や雰囲気が合わないだけなら、違う企業でまた広報の仕事をしてもいいでしょう。
逆に、広報の仕事そのものが合わない人もいます。広報の仕事は、情報の扱い方、メディアとの関わり方などが重要です。もともとメディア関連の仕事が好きで、情報発信が得意な人にとっては「天職」だと感じることもありますが、そうでない人にとっては、どうしたらバズりやすくなるのかなど、「明確にルール化されていない暗黙の法則」がいろいろとあるので、苦労することもあるでしょう。
中には、そういうテクニックを駆使することが嫌いな人もいます。そういう人は、広報以外の仕事を探した方が幸せになれることも多いでしょう。
これは広報の仕事に限らず、営業、経理、人事、クリエイター職など、さまざまな職種でも言えることです。
「今の仕事が合わない」ことに気づいたときは、具体的に「何が自分に合わないのか」まできちんと分析し、理解することが大切なのです。
「合わない」ことは悪いことではない誤解しがちなのですが、新しい環境が合わないことは、悪いことではありません。実際に働いてみないと、内部のことまでは分からないですしね。今、「合わないことに気づけたこと」は、長い目で見たら、むしろよかったこと。早めに軌道修正できます。
この機会に「何が合わないのか」をきちんと理解し、次に生かすことが大事なのです。
また、同じ職場に復帰するにしても、焦りは厳禁です。特にメンタルが不調になってしまった人は、無理し過ぎないことも大切。場合によっては、医療やカウンセリングに頼ることも、1つの大切な選択です。
自分を大切にできる人が、人（お客さま）のことも大切にできます。まずはしっかり休んで、自己と向き合って、今後のことについて考えてみてくださいね。
(文:ひかり（恋愛・人間関係ガイド）)