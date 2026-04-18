１８日放送のＮＨＫ総合「新プロジェクトＸ〜挑戦者たち〜」（土曜・この日は午後７時半）では「大谷翔平 二刀流誕生〜“はぐれ者”たちが野球の歴史を変えた〜」と題し、もはや伝説となったドジャース・大谷翔平の投打二刀流誕生までの舞台裏に８３分の拡大版で迫った。

この日の番組は２０１２年１０月２５日のドラフト会議でメジャー志向だった大谷を二刀流容認戦略で入団させた日本ハムが入団初年度から「ファイターズ大学 ４年計画」と命名し、二刀流プロジェクトをスタートさせた一幕を回顧。

初のキャンプから投打で圧倒的な才能を見せた大谷だったが、問題はケタ外れの才能を発揮させるための「壊れない」体作りだった。

トレーニングコーチの中垣征一郎氏はＭＬＢに移籍したダルビッシュ有に同行してレンジャーズ入りしていたが、大谷入団の年に日本ハムに復帰。多くの野球関係者が「二刀流は無謀」と言う中、「トレーニングの構造的には十分できる。両方でやれる体力作りというか、それはできると思いますと（球団に）言った」と振り返った中垣氏。

通常のトレーニングに加え、コーチの領域である技術指導もいとわない同氏は大谷と二人三脚で「ドリル」と呼ばれるトレーニングに着手。メディシンボールやポールを使った地道な反復練習を繰り返し、「投げる＆打つ」に必要な横方向への体重移動を強化した。

「打つと投げるの技術的な構造を見た時に例えば横方向に１歩だけ助走がある。投げるの場合は１歩の助走が長い。打つの場合は短い。踏み込んだところで今度は横方向のエネルギーを回転運動のエネルギーに転化して大きな力を発揮する」と中垣氏が説明した動きを「ドリル」で徹底的に鍛えた結果、大谷は常人離れした体躯（たいく）を手に入れることに成功した。