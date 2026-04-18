ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真が１８日、横浜市内の大橋ジムで、同級４位・井岡一翔との初防衛戦に向けた練習を公開。シャドーボクシングを１ラウンド行い、軽快な動きを披露した。日本男子初の世界５階級制覇を狙う井岡に対し「レジェンドをしっかり倒したい」と決意を述べた。また、５月２日の東京ドーム興行の入場者が、日本ボクシング史上最多となる５万５０００人に達することが確実となった。

５月２日の東京ドーム興行は、５万５０００人規模の観客動員となる。興行を主催する大橋ジムの大橋秀行会長が、今月１日に完売となったチケットについて「もうないです。追加（販売）もない。リセールしかないです」と話すと「だいたい５万５０００人はいくと思う」と明かした。

これまでの日本開催興行の最多は、９０年２月に東京Ｄで行われた世界ヘビー級３団体統一王者マイク・タイソン―ジェームス・ダグラス（ともに米国）戦の５万１６００人。東京Ｄ興行では、８８年３月のこけら落とし興行が５万１０００人、井上尚弥がメインを務めた前回２４年５月が４万３０００人だった。世界では、９３年２月にメキシコのアステカスタジアムで行われたＷＢＣスーパーライト級王者フリオ・セサール・チャベス（メキシコ）―グレグ・ホーゲン（米国）戦の１３万２２７４人が有料入場興行の最多記録。大橋会長は「これから３回目、４回目と続けられるような試合内容になると思う。ボクシング界にとって忘れられない一日になる」と話した。