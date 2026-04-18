Official髭男dism、映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌「エルダーフラワー」のメイキングを公開

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Official髭男dismが、新曲「エルダーフラワー」のメイキング映像を公開した。

■MV撮影時の様子に加え、メンバーが楽曲について語ったインタビューも

「エルダーフラワー」は、現在公開中の映画『人はなぜラブレターを書くのか』の主題歌。

今回公開されたメイキング映像には、MV撮影時の様子が収められており、雨を降らすなかでの切実な演奏シーンの裏側などを楽しむことができる他、メンバーが楽曲について語るインタビューも聞くことができる。

■リリース情報

2026.03.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「エルダーフラワー」

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スターダスト」

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「スターダスト/エルダーフラワー」

■映画情報

『人はなぜラブレターを書くのか』

4月17日（金）公開

監督・脚本・編集：石井裕也

出演：綾瀬はるか 當真あみ 細田佳央太 ／ 妻夫木聡

音尾琢真 富田望生 西川愛莉 ／ 菅田将暉

笠原秀幸 津田寛治 原日出子

佐藤浩市

主題歌：Official髭男dism「エルダーフラワー」

(C)2026 映画「人はなぜラブレターを書くのか」製作委員会

■【画像】『人はなぜラブレターを書くのか』本ポスタービジュアル

■関連リンク

映画『人はなぜラブレターを書くのか』公式サイト

https://loveletter.toho-movie.jp/

「スターダスト/エルダーフラワー」特設サイト

https://stardust-elderflower.ponycanyon.co.jp/

Official髭男dism OFFICIAL SITE

https://higedan.com/