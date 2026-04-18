Official髭男dism、映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌「エルダーフラワー」のメイキングを公開
Official髭男dismが、新曲「エルダーフラワー」のメイキング映像を公開した。
■MV撮影時の様子に加え、メンバーが楽曲について語ったインタビューも
「エルダーフラワー」は、現在公開中の映画『人はなぜラブレターを書くのか』の主題歌。
今回公開されたメイキング映像には、MV撮影時の様子が収められており、雨を降らすなかでの切実な演奏シーンの裏側などを楽しむことができる他、メンバーが楽曲について語るインタビューも聞くことができる。
■リリース情報
2026.03.30 ON SALE
DIGITAL SINGLE「エルダーフラワー」
2026.04.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「スターダスト」
2026.04.22 ON SALE
SINGLE「スターダスト/エルダーフラワー」
■映画情報
『人はなぜラブレターを書くのか』
4月17日（金）公開
監督・脚本・編集：石井裕也
出演：綾瀬はるか 當真あみ 細田佳央太 ／ 妻夫木聡
音尾琢真 富田望生 西川愛莉 ／ 菅田将暉
笠原秀幸 津田寛治 原日出子
佐藤浩市
主題歌：Official髭男dism「エルダーフラワー」
(C)2026 映画「人はなぜラブレターを書くのか」製作委員会
■【画像】『人はなぜラブレターを書くのか』本ポスタービジュアル
■関連リンク
映画『人はなぜラブレターを書くのか』公式サイト
https://loveletter.toho-movie.jp/
「スターダスト/エルダーフラワー」特設サイト
https://stardust-elderflower.ponycanyon.co.jp/
Official髭男dism OFFICIAL SITE
https://higedan.com/