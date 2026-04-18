【国際親善試合】アメリカ代表 3−0 日本女子代表（日本時間4月18日／ディックス・スポーティング・グッズ・パーク）

【映像】長谷川唯の「異次元キープ」（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、アメリカ女子代表のフィジカルを全面に出したプレッシングを異次元のテクニックで無力化した。

パリ五輪金メダルの現世界女王との3連戦でアメリカ遠征をしたなでしこジャパンは、日本時間4月18日の最終戦で0−3と惨敗。相手のフィジカルに圧倒された。

多くの日本選手がアメリカのパワーとスピードに苦しむ中、長谷川は何度か持ち前のテクニックとアジリティーで互角に対抗。その中のひとつが、67分のワンシーンだ。

敵陣右サイドの深い位置で、長谷川はFW藤野あおば、DF清水と連動して攻撃の糸口を探る。しかし藤野からのパスを受けてワンツーを狙ったが、DFエイヴリー・パターソンとDFケネディ・ウェズリーに間合いを詰められたため、パスをキャンセルしてボールをキープした。

「このプレッシングにも対応できる長谷川の凄さよ」の声も

するとウェズリーが、ジリジリと距離を詰めて長谷川に迫る。なでしこの司令塔は、右足のインサイドとアウトサイドで揺さぶると、ボールをロールしてタイミングを外す。そこから一気に左へ運ぶが、最終的には後ろから身体を寄せられる形でプレッシングを受けた。それでもボールをキープした長谷川は、うまく反転して最後は清水へとパスを繋いだ。

他の選手たちがアメリカのプレッシングに苦しむ中、ボールキープを続けた長谷川にはファンたちも反応。ABEMAのコメント欄やSNSでは、「長谷川うっま」「やっぱり長谷川はうまいな」「取られない長谷川」「このプレッシングにも対応できる長谷川の凄さよ」「長谷川みたいにもう少しみんなキープできたらな」「落ち着いて、いなしながらしっかりキープ、アメリカ相手にできるのがさすがだわ」「改めて唯だけが別格なんだとわかる試合だな」など感嘆の声で溢れた。

この日の長谷川は73分にベンチに下り、アメリカ遠征は1勝2敗の負け越しに。それでも長谷川のテクニックとアジリティーは十分に通用しており、改めてなでしこジャパンに不可欠な大黒柱であることを証明した。

（ABEMA／なでしこジャパン）

