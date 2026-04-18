４人組ガールズボーカルグループ「美麗―Ｂｉ ｒａｙ―」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「Ｒａｋｕｔｅｎ ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」でライブパフォーマンスを行った。

初の大型ファッションイベントの出演だったが、Ｃｏｃｏｍｉは「観客として見てた時よりも何倍もステージが広くて観客席も本当に広かった。何よりドキドキしてたんですけど、楽しんでいこうという心構えを持ってパフォーマンスしました」と回顧。ランウェーのあるステージに立つことも初めて。Ｍｉｃｈｅｌｌｅは「３６０度にいるお客さん全員に自分たちの歌を届けられるようにアイコンタクトを意識したり、構成を色々調整したりしたので、結構練習でもこだわりました」と苦労も明かした。

４月に入り、新年度の目標を問われるとＥｍｉは「高校３年生になって受験生にもなったので、お勉強もアーティスト活動も頑張りたい」と意気込み。Ｈｉｎａｔａも「学業とアーティスト活動の両立ができるように頑張ります」と誓った。

昨年４月にはデビュー前にも関わらず、米・大リーグのドジャース戦公式戦前に国歌斉唱に抜てきされるなど、今後の活躍にも期待がかかる４人。目標についてＥｍｉは「全国を回るツアーライブをしたい。デビューした時から武道館に立ちたいという夢が大きくあるので、いつか武道館に立ちたいです」と青写真を描いた。

この日は初披露となった新曲「ＵＮＢＲＥＡＫＡＢＬＥ」（配信日未定）と「ＬＥＴ ＹＯＵ ＧＯ」（３月４日配信）の２曲を堂々とパフォーマンスした。