乃木坂46・櫻坂46・日向坂46・OGら“坂道”ランウェイ写真特集【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」が開催された。ここでは、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46・OGら“坂道シリーズ”のステージをまとめる。
【写真】グループ卒業前最後の「ガルアワ」出演になる坂道メンバー
モデルには、坂道グループから16人が出演し、乃木坂46から五百城茉央、一ノ瀬美空、井上和、梅澤美波、遠藤さくら、金川紗耶、川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）、筒井あやめ、櫻坂46から田村保乃、藤吉夏鈴、的野美青、守屋麗奈、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）、日向坂46から大野愛実、金村美玖、小坂菜緒がランウェイを闊歩。梅澤は、今回がグループメンバーとして最後の大型ファッションイベント出演、大野は今回が初ランウェイという記念すべき日となった。
さらに坂道OGの山下美月、小林由依、濱岸ひよりなどの豪華メンバーもランウェイを彩った。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】グループ卒業前最後の「ガルアワ」出演になる坂道メンバー
◆乃木坂46・櫻坂46・日向坂46ら“坂道”集結
モデルには、坂道グループから16人が出演し、乃木坂46から五百城茉央、一ノ瀬美空、井上和、梅澤美波、遠藤さくら、金川紗耶、川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）、筒井あやめ、櫻坂46から田村保乃、藤吉夏鈴、的野美青、守屋麗奈、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）、日向坂46から大野愛実、金村美玖、小坂菜緒がランウェイを闊歩。梅澤は、今回がグループメンバーとして最後の大型ファッションイベント出演、大野は今回が初ランウェイという記念すべき日となった。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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