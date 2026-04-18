【ひらがなクイズ】物事の乱れや食卓でおなじみの野菜に共通する2文字は？ 答えが分かればすっきり！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、心の状態や社会の様子を表す言葉から、身近な食材、そして個人の属性を指す用語まで、異なるジャンルの3つの単語を用意しました。それぞれの言葉が使われる文脈を想像しながら、空欄を埋める共通の2文字を特定してみてください。
□□らん
だい□□
き□□しゃ
ヒント：秩序が乱れて収拾がつかなくなること、煮物やサラダなど幅広く使われる白い根菜、そして既に結婚している人を指す言葉を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「こん」を入れると、次のようになります。
こんらん（混乱）
だいこん（大根）
きこんしゃ（既婚者）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、事態の複雑さを表す言葉、古くから日本の食文化を支える野菜、そして社会的な立場を示す用語が並んでいました。全く脈絡のないように見える言葉同士が、共通の「音」でつながる発見を通して、語彙のネットワークを再確認する楽しみを味わっていただければ幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、心の状態や社会の様子を表す言葉から、身近な食材、そして個人の属性を指す用語まで、異なるジャンルの3つの単語を用意しました。それぞれの言葉が使われる文脈を想像しながら、空欄を埋める共通の2文字を特定してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□らん
だい□□
き□□しゃ
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正解：こん正解は「こん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こん」を入れると、次のようになります。
こんらん（混乱）
だいこん（大根）
きこんしゃ（既婚者）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、事態の複雑さを表す言葉、古くから日本の食文化を支える野菜、そして社会的な立場を示す用語が並んでいました。全く脈絡のないように見える言葉同士が、共通の「音」でつながる発見を通して、語彙のネットワークを再確認する楽しみを味わっていただければ幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)