4人組ガールズボーカルグループ「美麗―Bi―ray―」が18日、東京・国立代々木競技場第1体育館で「GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。

延べ1万9300人の前で、「LET YOU GO」、初披露の新曲「UNBREAKABLE」の2曲を披露した。初の大型ファッションイベントにMichelle（ミシェル・14）は「こんなに早くこの会場で歌えて、みんなのハッピーフェイスが見られて幸せでした」と笑顔が弾けた。

最年長のEmi（17）は4月から高校3年生となった。「受験生にもなったので、勉強もアーティスト活動も頑張る。4人で支え合って頑張りたいと思います」と本年度の抱負を明かした。

グループの平均年齢は15・5歳。4オクターブのレンジを持つ個性豊かな4人の歌声が持ち味だ。今後の目標については全国ツアーを挙げた。その上でEmiは「デビューした時から武道館に立ちたいという夢がある。いつか武道館に立ちたいです」と力強く語った。他のメンバー3人もその思いに呼応し「立ちたいです」と意思を示した。