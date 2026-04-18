◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）

巨人が痛恨の逆転サヨナラ負けで連勝が３でストップした。

打線は佐々木が３回に先制ソロ。４回に山瀬が小、中、高でバッテリーを組んでいたヤクルト・奥川から勝ち越しタイムリー。６回にはダルベックの３戦連発となるソロで計３得点。リリーフ陣も粘って３―２と１点リードで９回、守護神マルティネスにつないだ。

だが、先頭の田中に右翼線二塁打を浴びると、続く丸山和に左越え同点適時二塁打を浴びた。外野はベンチの指示で超前進守備。１点もやれない状況で守護神の球威を信じて前に来たが打球は無情にも左翼・平山の頭上を越えた。

さらに１死二塁から長岡の３球目で二塁走者の丸山和にモーションを完全に盗まれて三盗を決められ、直後の４球目をサヨナラ中前安打とされた。６回１失点と好投したマタの来日初勝利はお預けとなった。

逆転サヨナラ負けとなった直後、三塁ベンチで阿部監督は選手たちに向かってポンポンと手をたたき、「明日、明日！」と声をかけた。

普段から「大勢、マルティネスはやるかやられるかだから」と全幅の信頼を寄せて送り出している鉄壁の勝利の方程式。マルティネスで負けたら仕方ない、と割り切れる存在だ。

長いシーズン、このような展開の試合もある。大事なことは引きずらないことだろう。佐々木、ダルベックの本塁打や泉口の好守備など良い点も多くあった。切り替えるしかない。（片岡 優帆）