１８日放送のＮＨＫ総合「新プロジェクトＸ〜挑戦者たち〜」（土曜・この日は午後７時半）では「大谷翔平 二刀流誕生〜“はぐれ者”たちが野球の歴史を変えた〜」と題し、もはや伝説となったドジャース・大谷翔平の投打二刀流誕生までの舞台裏に８３分の拡大版で迫った。

この日の番組は２０１２年１０月２５日のドラフト会議でメジャー志望を表明していた大谷を日本ハムが強行指名した一幕からスタート。メジャーへの強硬姿勢を見せていた大谷を投打の「二刀流」容認で入団に導いたのが、この年に監督に就任した栗山英樹氏だった。

キャンプ開始の前に「大谷翔平は投打二刀流で行く」とコーチ、スタッフの前で言い放った栗山氏。そのシーンについて「二刀流・大谷翔平。できるかできないかではなくて、やるかやらないか。肝に銘じてやっていきますと、はっきり宣言しました」ときっぱり。

「ファイターズ大学 ４年計画」と命名し、大谷二刀流プロジェクトをスタート。１軍投手コーチだった島崎毅氏も「二刀流なんて普通考えられないですから。ピッチャーだけ、打者だけでも活躍するのが難しいのに本当に行けるの？ってコーチ陣には不安しかなかった」と正直に振り返る中、キャンプで大谷は投手で１５０キロを投げ、打っても当時の渡辺浩司１軍打撃コーチは「一瞬ですべてのボールの軌道にバットの軌道が入る。そこからスイングが始まる。やっぱり別物だった」と目を見張る打撃を披露したことを明かしていた。