『人の余命で青春するな』、第5巻発売記念！マンガParkで3日間限定無料キャンペーン
白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ「マンガPark」の人気配信作品『人の余命で青春するな 5』(福山リョウコ)の発売を記念して、作品を第1巻〜第4巻分までを3日間限定で全話無料配信するキャンペーンが実施されている。
『人の余命で青春するな』は「花とゆめ」にて連載中の、福山リョウコによる等身大の芸能ストーリー。この機会にイッキ読みして、きらめく「青春」を一緒に楽しんでみたい。キャンペーン期間は、2026年4月18日(土)〜2026年4月20日(月)。
■『人の余命で青春するな』福山リョウコ
二子玉川高校芸能クラスは、普通の学校生活を知らない青春素人の集まり。無名女優・之依は、同じく無名のクラスメイト・音士と共にオーディションを受けるも、人生経験不足を指摘され──？
なお、コミックス最新刊となるHC5巻は、2026年4月20日(月)発売。
■『人の余命で青春するな 5』（福山リョウコ／白泉社)
過去に因縁がある音士と人気俳優・南雲有斗。かつて同じアイドルグループだった2人は、あるきっかけですれ違い…。文化祭準備もスタート！問題児登場で音士と之依の恋にも一波乱!?全力疾走駆け抜ける、芸能青春グラフィティ！
(C)福山リョウコ／白泉社
『人の余命で青春するな』は「花とゆめ」にて連載中の、福山リョウコによる等身大の芸能ストーリー。この機会にイッキ読みして、きらめく「青春」を一緒に楽しんでみたい。キャンペーン期間は、2026年4月18日(土)〜2026年4月20日(月)。
二子玉川高校芸能クラスは、普通の学校生活を知らない青春素人の集まり。無名女優・之依は、同じく無名のクラスメイト・音士と共にオーディションを受けるも、人生経験不足を指摘され──？
なお、コミックス最新刊となるHC5巻は、2026年4月20日(月)発売。
■『人の余命で青春するな 5』（福山リョウコ／白泉社)
過去に因縁がある音士と人気俳優・南雲有斗。かつて同じアイドルグループだった2人は、あるきっかけですれ違い…。文化祭準備もスタート！問題児登場で音士と之依の恋にも一波乱!?全力疾走駆け抜ける、芸能青春グラフィティ！
(C)福山リョウコ／白泉社