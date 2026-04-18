乃木坂46金川紗耶、ノースリワンピから美肌輝く トップでの投げキスに観客悶絶【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】乃木坂46の金川紗耶が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】乃木坂人気メン、ノースリワンピから美肌輝く
レース刺繍をあしらった淡いブルーのノースリーブロングワンピース姿から美しい肌をのぞかせた金川。歩くたびに揺れる軽やかなスカートと、ふんわりとしたシルエットが印象的な上品なスタイリングを披露した。トップでは会場に向かって投げキス。無邪気な笑顔を見せ、観客を魅了した。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開された。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂人気メン、ノースリワンピから美肌輝く
◆金川紗耶、ノースリワンピから美肌輝く
レース刺繍をあしらった淡いブルーのノースリーブロングワンピース姿から美しい肌をのぞかせた金川。歩くたびに揺れる軽やかなスカートと、ふんわりとしたシルエットが印象的な上品なスタイリングを披露した。トップでは会場に向かって投げキス。無邪気な笑顔を見せ、観客を魅了した。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開された。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】