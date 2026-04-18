巨人の山瀬慎之助捕手（２４）が１８日のヤクルト戦（神宮球場）に「７番・捕手」で先発出場し、プロ７年目にして相手先発・奥川との幼なじみ対決が実現した。

２人は石川県かほく市の少年軟式野球団「宇ノ気ブルーサンダー」時代からバッテリーを組み、星稜高でもバッテリーで年夏の甲子園準優勝を果たした間柄だ。

０―０の２回２死走者なしで迎えた山瀬の第１打席でプロ初対戦が実現。向き合った両者の口元にはわずかに笑みが浮かんだ。結果はカウント１―１から低めの変化球に打ち取られ中飛。しかし、１―１の同点に追いつかれた直後の４回、山瀬が意地を見せた。２死一、二塁から甘く入ってきた直球を捉え、打球は右翼前へ。勝ち越し適時打となり、山瀬は腕を振って感情を爆発させた。

ついに奥川の鼻を明かし、「（奥川には）小さなころから、やられてばかりだったので、チャンスで１本打つ事ができてよかったです」と喜びを噛みしめた。

しかしながら６投手をリードしたこの日の試合は終盤に重い展開を迎えた。１点リードの９回に守護神・マルティネスが２失点を喫し、まさかのサヨナラ負け。山瀬は「勝ててないんで…悔しいっすね。勝たんかったら意味ないですね。それだけですね。勝ったら何でもいいんですけどね」と唇をかみながら球場を後にした。