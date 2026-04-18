全日本プロレス１８日・名古屋大会の「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ｂブロック公式戦で、ドラゴンゲートのオープン・ザ・ドリームゲート王者の菊田円（２６）が本田竜輝（２６）との激闘を制し、白星発進に成功した。

この日が公式戦初戦となった菊田は、本田の奇声をあげながらの猛攻に押される場面もあったが、ラフ攻撃も交えながら応戦。互いに引かない熱戦となったが終盤、強烈なヒップアタックで後頭部を打ち抜く。そこから一気に攻め込んで、最後はローリングラリアートで首を刈って３カウントを奪った。

試合後、菊田は「おい全日本プロレス…、いや本田竜輝。去年のＣＣの借りを返したぞ」と勝ち誇る。さらに「お前は、借りどうこうで済む話じゃねえんだ。お前が立てなくなるまで、いつでもどこでもお前をぶっ飛ばしてやる。最後に行っておくぞ。この俺はドリームゲート王者の、菊田円だ」と胸を張った。

一方、敗れた本田は黒星発進で「クソ！ 菊田円。もう１回だ。もう１回やらせろ！」と悔しさをあらわにした。

また、この日行われた他のＢブロック公式戦は綾部蓮がザイオンに、関本大介が鈴木秀樹に、青柳優馬が斉藤ジュンにそれぞれ勝利した。