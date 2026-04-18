THE JET BOY BANGERZ、2ndアルバムを7月リリース＋新曲「Snaps」先行配信へ
THE JET BOY BANGERZ（以下TJBB）が、2ndアルバム『JET BANGIN’』を7月1日に発売することが決定した。
7名のパフォーマー全員がダンスのプロリーグ「D.LEAGUE」に所属し、LDH内でも屈指のパフォーマンス力を誇る彼ら。今作『JET BANGIN’』は新曲に加え、EP「まさか泣くとは思わなかった」からシングル「HEAD UP introduced by Zeebra」までのすべての楽曲を収録する。
【初回生産限定LIVE盤】には“THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026「Let’s Dance〜DARK13〜」”が収録されたBlu-ray、【初回生産限定MV盤】には、新曲のMVに加え過去のMV、メイキング映像、パフォーマンスビデオが収録されたBlu-rayが付属されている。
また今作ではFC盤も登場。“THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026「Let’s Dance〜DARK13〜」“のライブ写真を使用したアナザーブックレットとFC盤限定絵柄のメンバー別トレカ（10種）が封入される。
さらに、この2ndアルバムから新曲「Snaps」が5月15日に先行配信される。同曲はEXILE「ただ…逢いたくて」等、数多くのLDHの名曲を生み出してきた春川仁志とKaito Akatsukaによる、チルなサマーラブソングとなっている。
TJBBは今作をひっさげ、7月から初の単独ホールツアー＜THE JET BOY BANGERZ LIVE TOUR 2026 〜JET BANGIN’〜＞を開催する。
■「Snaps」先行配信
2026年5月15日 配信スタート
ダウンロード/ストリーミング https://tjbb.lnk.to/Snaps
Pre-add / Pre-save https://tjbb.lnk.to/Snaps_pspa
■2ndアルバム『JET BANGIN’』
2026年7月1日発売
初回生産限定LIVE盤[CD+Blu-ray] / AICL-4911〜4912 / 7,900円(税込)
初回生産限定MV盤[CD+Blu-ray] / AICL-4913〜4914 / 5,900円(税込)
FC盤[CD+アナザーブックレット+トレカ(10種)] / AIC8-54 / 4,400円(税込)
通常盤[CD] / AICL-4915 / 3,300円(税込)
CD予約・購入はこちら
初回生産限定盤【LIVE盤・MV盤】 / 通常盤：https://tjbb.lnk.to/JETBANGIN
FC盤：https://tjbb.exfamily.jp/s/ldh11/news/detail/10994
収録内容
[CD] ※順不同 / 全形態共通
まさか泣くとは思わなかった
Hot summer
Attention
Let’s Dance
Say Something
冬のダイアモンド
HEAD UP introduced by Zeebra
Snaps
and more…
[LIVE盤Blu-ray]
THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026
「Let’s Dance〜DARK13〜」@03.30（月）東京ガーデンシアター
[MV盤Blu-ray] ※順不同
新曲 - Music Video -
新曲 - Music Video Making Movie -
まさか泣くとは思わなかった - Music Video -
まさか泣くとは思わなかった - Music Video Making Movie -
Let’s Dance - Music Video -
Let’s Dance - Music Video Making Movie -
PARTY IN HERE - Performance Video -
Dancing In The Rain - Performance Video -
HEAD UP introduced by Zeebra - Music Video -
HEAD UP introduced by Zeebra - Music Video Making Movie -
まさか泣くとは思わなかった - Performance Video -
Attention - Performance Video -
Let’s Dance - Performance Video -
Say Something - Performance Video -
HEAD UP introduced by Zeebra - Performance Video -
Performer’s DANCE BREAK
関連リンク
◆THE JET BOY BANGERZ オフィシャルサイト
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