「安価なドローン vs 高価なミサイル」

2026年3月7日、対イラク作戦で戦死したアメリカ兵6人の「威厳ある移送」が行われ、トランプ大統領が出迎えました。この兵士たちは前線の戦闘任務で戦死したのではありません。クウェートのアメリカ軍施設で兵站任務についていて、3月1日にイランによる自爆ドローン攻撃を受けたのです。

【攻撃vs迎撃】現代戦で使われるドローンを見る（写真）

この出来事は、現代戦における「ドローンの脅威」が戦略レベルに達していることを示しています。アメリカ・イスラエルとイランの戦争では両方が自爆ドローンを使い、影響は周辺国にも及んでいます。

ドローンの脅威は防空システムの変化を要求しています。特に深刻なのは「コスト」の問題です。安価なドローンに対して、高価な迎撃手段を用いているという非対称構造です。

ロシア・ウクライナ戦争でこの問題は顕在化していました。ロシアはイラン製の自爆ドローン「シャヘド136」を大量に投入し、ウクライナの都市やインフラを攻撃してきました。これに対してウクライナは、西側から供与されたパトリオットなどの高性能防空システムで対抗してきました。

シャヘドの価格は約3万ドル（約450〜600万円）とされる一方、パトリオット迎撃ミサイルは1発あたり400〜500万ドル（約6〜8億円）とされます。しかもドローンは単機で来るのではなく群れ（スウォーム）で来襲し、数の力で突破を図ります。コストと数量の非対称性が防空側を消耗させます。

この構図は、現在の対イラン戦争でも再び浮き彫りになりました。アメリカは「弾はたくさんある！ ウクライナではなく我が軍がどんどん使う」と豪語していますが、在庫と生産数には限界があり、長期的な持続性は疑問で、納税者としては穏やかではいられないでしょう。

こうした中で、ウクライナの提示した解決策が「迎撃ドローン」です。小型かつ高速で、敵のドローンに体当たりしたり、近接で爆発したりして相手を破壊します。特徴は低コストと生産性の良さです。1機1000〜2500ドルであり、最も安価なのはスカイフォール社のP1-SUNで、3Dプリントされたモジュラー化機体で1000ドル（約16万円）とホビー機と同等レベルです。それで300〜450km/hで飛行可能であり、185〜200km/hのシャヘドを補足するには十分な性能です。

これにより非対称性を逆転させられるのです。実際にウクライナでは西側からの援助が滞る中でも首都キーウに飛来するドローンの70％以上を撃墜しているとされています。完全ではありませんが、防空の持続性という観点では大きな前進です。

アメリカもイラン由来？の自爆ドローンを実戦投入

この技術にアメリカが強い関心を示しています。国防総省はウクライナ製の迎撃ドローンの導入を検討しており、現代ドローン戦のノウハウについても協力を求めています。かつてウクライナは、防空システムを「求める側」でした。しかし現在では、ドローン技術を「提供する側」へと立場を変えつつあります。

アメリカも、この新しい戦争の様相に適応し始めています。その象徴が、対イラン戦争で初めて実戦投入された「LUCAS（低コスト無人攻撃システム）」です。

LUCASはイランのシャヘドをリバースエンジニアリングした自爆ドローンであり、「高価で高性能」中心だった従来のアメリカ軍の発想とは異なります。ドローン戦争では、「安価で大量」という価値観が急速に重要性を増しており、アメリカも発想の転換を求められています。

さらに重要なのは、技術進化のスピードです。ロシア・ウクライナ戦争では、ドローン戦や電子戦の技術が月単位どころか数週間単位で更新されていると指摘されています。新技術も「6週間で陳腐化する」ともいわれます。

ロシア側もこの迎撃ドローンの対抗策を開発しており、より高速な攻撃ドローンの投入が進んでいます。防御と攻撃のいたちごっこは加速しています。

ウクライナはドローン戦の「実験場」であり、同時に「教科書」でもあり、膨大なドローンの実戦データを蓄積してきました。研究所の机上ではなく、戦場で血を流して得た貴重な「資産」です。ウクライナはこの資産を経済的・政治外交目的に活用することを企図しています。すでにサウジアラビアなどがウクライナ製迎撃ドローンの導入を水面下で交渉しているとも報じられています。

3月25日にワシントンで開催されるあるシンクタンクのシンポジウムにウクライナからドローン部隊指揮官や専門家が招かれ、現代ドローン戦争の状況について説明を行います。シンポジウムのプレスリリースで「ウクライナの経験はアメリカとその同盟国にとって重要な教訓を提供します。これは今、イラン紛争においてアメリカと同盟国が必要としている教訓です」と述べられており、ウクライナが「提供側」であることをアピールしています。

公式には、ウクライナ政府はドローンの輸出を認めていませんが、大手メーカーであるスカイフォールは月に最大5万機の迎撃ドローンを製造でき、ウクライナの戦時需要を満たしつつ5千機から1万機を輸出できると述べています。

ロシア・ウクライナ戦争の結末は分かりませんが、少なくともウクライナとロシアはドローン戦の最先進国となることは間違いないでしょう。