AKB48田口愛佳、卒業を発表「私にとって最後の『青春』の日々を一緒に過ごしてくれたら嬉しいです！」
アイドルグループ・AKB48の田口愛佳（22）が18日、グループの「RESET」公演にて卒業を発表した。公式サイトではコメントが発表された。卒業日は6月22日となる。
【写真】ミニスカから美脚スラリ！チームKキャプテンを務めていた田口愛佳
田口は「AKB48に出会ったのは私が保育園生だった頃でした。兄の影響で見始めた「AKB48」というグループ。気付いたら日々の活力をもらうくらい好きになっていて憧れの存在でもありました。そんなAKB48に加入してもう少しで10年になります。どんなアイドル人生だったと言われたら、喜怒哀楽の全てをどこかにぶつけてしまうくらい全力で走り続けていた人生だったと思います」と回想。
「決して簡単な道じゃなくて、とても険しくて、1番頑張りたいと思った高校生の時期にはコロナにぶつかってしまったり、選抜には入っては落ちてを繰り返していました。王道とは呼べない私だから、皆さんを悲しませることもたくさんあったと思います。本当にごめんなさい」と謝罪した。
「それでも私は皆さんを幸せにしたい一心で、素敵な景色を見せられるように走り続けていたアイドル人生でした。」と達成感も。「今日までの日々で私に出会ってくれて、応援してくれていた、今もしてくれている皆さんが、ひとときでも『楽しい』『嬉しい』『幸せだ』って思う時間を作れていたら、私のアイドル人生は間違っていなかったなと思います」とコメントしている。
さらに「卒業を迎えるその日まで、支えてくださったメンバー、スタッフさん、家族、何よりファンの皆さんに、自分が大好きなAKB48を全力で楽しんでいる姿をお届け出来るように、会いにきてくださる皆さんに幸せや感動をお届け出来るように、全力で走り抜けたいと思います！」と宣言。「私にとって最後の『青春』の日々を一緒に過ごしてくれたら嬉しいです！」とファンに向け呼びかけている。
今後は29日に千葉・幕張メッセで開催の「東京握手会」は参加。卒業公演日以降に開催予定の個別握手会におきましても、一部参加にて調整予定です。5月10日に開催する『「AKB48の全力エンタメ学園」課外授業SP 2026 -白熱の運動会＆ポツンと公開収録-』は不参加となる。
田口は、第16期生として13歳でAKB48に加入。元チームKのキャプテン。抜群の歌唱力とMC力に定評があり、グループの中でも存在感を放つ。
【写真】ミニスカから美脚スラリ！チームKキャプテンを務めていた田口愛佳
田口は「AKB48に出会ったのは私が保育園生だった頃でした。兄の影響で見始めた「AKB48」というグループ。気付いたら日々の活力をもらうくらい好きになっていて憧れの存在でもありました。そんなAKB48に加入してもう少しで10年になります。どんなアイドル人生だったと言われたら、喜怒哀楽の全てをどこかにぶつけてしまうくらい全力で走り続けていた人生だったと思います」と回想。
「それでも私は皆さんを幸せにしたい一心で、素敵な景色を見せられるように走り続けていたアイドル人生でした。」と達成感も。「今日までの日々で私に出会ってくれて、応援してくれていた、今もしてくれている皆さんが、ひとときでも『楽しい』『嬉しい』『幸せだ』って思う時間を作れていたら、私のアイドル人生は間違っていなかったなと思います」とコメントしている。
さらに「卒業を迎えるその日まで、支えてくださったメンバー、スタッフさん、家族、何よりファンの皆さんに、自分が大好きなAKB48を全力で楽しんでいる姿をお届け出来るように、会いにきてくださる皆さんに幸せや感動をお届け出来るように、全力で走り抜けたいと思います！」と宣言。「私にとって最後の『青春』の日々を一緒に過ごしてくれたら嬉しいです！」とファンに向け呼びかけている。
今後は29日に千葉・幕張メッセで開催の「東京握手会」は参加。卒業公演日以降に開催予定の個別握手会におきましても、一部参加にて調整予定です。5月10日に開催する『「AKB48の全力エンタメ学園」課外授業SP 2026 -白熱の運動会＆ポツンと公開収録-』は不参加となる。
田口は、第16期生として13歳でAKB48に加入。元チームKのキャプテン。抜群の歌唱力とMC力に定評があり、グループの中でも存在感を放つ。