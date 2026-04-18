超特急、8年ぶり『ガルアワ』で大トリ飾る 魅力全盛りステージに会場熱狂
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に出演。大トリを飾った。
【ライブ写真】炎がすごい…！圧巻のステージで観客を魅了する超特急
大歓声で迎えられた超特急は、スーツ姿で登場。「POKER FACE」でスタイリッシュなパフォーマンスを見せたが、「NINE LIVES」「ウインクキラー」では、超特急らしさ全開のがむしゃらなステージで沸かせた。
続けて「My Buddy」は、多幸感あふれるステージに。「超えてアバンチュール」では、パフォーマンスに加え、ころころと変わる表情でも楽しませた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務めた。
【セットリスト】
M1「POKER FACE」
M2「NINE LIVES」
M3「ウインクキラー」
M4「My Buddy」
M5「超えてアバンチュール」
【ライブ写真】炎がすごい…！圧巻のステージで観客を魅了する超特急
大歓声で迎えられた超特急は、スーツ姿で登場。「POKER FACE」でスタイリッシュなパフォーマンスを見せたが、「NINE LIVES」「ウインクキラー」では、超特急らしさ全開のがむしゃらなステージで沸かせた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務めた。
【セットリスト】
M1「POKER FACE」
M2「NINE LIVES」
M3「ウインクキラー」
M4「My Buddy」
M5「超えてアバンチュール」