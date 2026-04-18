ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 複数の商船がイラン海軍からホルムズ海峡が再封鎖されたと無線で通達… 複数の商船がイラン海軍からホルムズ海峡が再封鎖されたと無線で通達受ける ロイター通信報道 複数の商船がイラン海軍からホルムズ海峡が再封鎖されたと無線で通達受ける ロイター通信報道 2026年4月18日 21時19分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ロイター通信は18日、海運関係者の話として、複数の商船が、イラン海軍から、ホルムズ海峡が再封鎖され船舶の通航が禁止されたとの通達を無線で受けたと報じました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, リハビリ, 置床工事, 大学, ホテル, 法要, 静岡, 商店街, リペア工事, 葬儀